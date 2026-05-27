聴覚障害のある自民党の斉藤里恵議員が衆議院の厚生労働委員会に出席し、国会で初めて、音声読み上げソフトによる質疑を行いました。

斉藤里恵議員

「本日の質疑が民主社会の成熟に向けた大切な一歩であると感じると同時に、その歩みを後押しいただきました皆様に重ねて深くお礼申し上げる次第です」

きょう（27日）午前、聴覚障害のある自民党の斉藤里恵議員は衆議院の厚生労働委員会で初めての一般質疑を行い、子育て世代の仕事と育児の両立支援などについて質問しました。

質問は音声読み上げソフトを利用して行われ、政府側の答弁は音声を文字に変換し、斉藤議員が持つタブレットに表示する形でやりとりが行われました。

衆議院によると、機械で音声を読み上げて質問をおこなうのは初めてだということです。

斉藤議員は委員会終了後、「答弁の冒頭で手話で挨拶をしてくださったり、手話で拍手を送ってくださる場面もあり、音声読み上げソフトなどのハード面だけではなく、ソフト面での“心のバリアフリー”を感じる瞬間でもありました。『障がいがあるからできない』のではなく、工夫やテクノロジーによって、誰もが自然に社会参加できる環境をつくっていくことが大切だと感じています。政治の現場こそ、多様な人が当たり前に参加できる場であるべきだと思っております」とコメントしました。

また、きょうの厚生労働委員会には、聴導犬を連れた聴覚障害の当事者団体らが傍聴に訪れました。