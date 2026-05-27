◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人ーソフトバンク（5月27日、東京ドーム）

5連敗となった巨人ですが、まだ貯金は「1」あります。ここから巻き返しを図れるか、この日は、少し打順をいじってきています。3番に坂本勇人選手、7番に丸佳浩選手、そして8番に松本剛選手とベテラン勢が名を連ねています。先発は戸郷翔征投手。前回登板で、今季初勝利をあげていて、このまま2勝目、3勝目と勢いに乗れるかも、巨人浮上のカギとなりそうです。

対するソフトバンクの先発はアルメンタ投手。3月に行われたWBCではメキシコ代表として出場しました。ドジャースで活躍したフェルナンド・バレンズエラ投手を尊敬していて、同じ34番を背負っています。今季は2軍で2試合に登板し、うち1試合が先発。勝敗はついていませんが、奪三振率が10.50と高い数字を残しています。短いイニングで交代することが予想されていますが、最速159キロを巨人打線が打ち崩せるか、注目です。

解説は工藤公康さん。「プラスに考えると、巨人は5連敗したけど、貯金はまだ残っている。マイナスだけではなくプラスで考えるのも必要かなと思います。昨日もソフトバンク打線がいい、長打がある、と見てしまって、警戒をしている。警戒をしてしまうと、してはいけないことをしてしまう、なので気をつけないといけないですね」と見どころを語りました。また、「外のボールをもっとうまく使っていくといいのかな。きのうはバッテリーが苦しい試合だったなと思ってみていました。目付けをうまく、ということを意識すればいいのかなと思います」と戸郷投手と大城卓三選手のバッテリーの配球に注目したいとしました。

プレーボールは午後6時です。