昨年9月から今年3月いっぱいまで休場していた将棋の渡辺明九段（42）が27日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた第76期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）2次予選1回戦で公式戦に復帰した。24年に負った左ひざ前十字じん帯損傷の手術後回復が長引き、昨年9月11日から長期休場を選択。258日ぶりの対局は鈴木大介九段（52）に110手で敗れ、復帰戦を白星で飾れなかった。

患部への負担が軽い椅子での対局も可能だったが、渡辺はあえて座布団上での勝負を希望。午前10時の開局から午後4時27分の終局まで、古典的な対局姿勢を通した。疲労感については終局後「今のところ感じていません」と明かす。対照的に盤上は苦戦した。振り飛車党の鈴木が居飛車を採用したことで「想定していない将棋になった。（中盤に）ちょっと良くなったあたりで、はっきりとした道筋が立たないうちに時間がなくなってしまいました」と振り返った。

タイトル獲得31期を誇るトップ棋士にとっても、8カ月半ものブランクを埋めるのは難しかったか。「（休場中に）練習将棋は結構やっていたが、公式戦の緊張感は全然違う。その中できょうは読み抜け、誤算が多かった」と自省したうえで「公式戦の感覚を早く取り戻し、普通に指せるようにしたい」と、今後に意欲を見せた。

▼鈴木九段（王将戦2次予選進出は13年ぶりで、14年ぶりの白星に）その程度の実力なんで（笑い）。勝てなすぎて自分でもびっくりです。