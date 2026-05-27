ママが帰ってくるまでおばあちゃんのお家でお留守番をしていたわんちゃん。しかし、ママがいつもの時間に帰ってこないため、わんちゃんは玄関に向かい…？

思わずキュンとしてしまうお出迎えの光景には、「ずっと一緒にいたい」「抱きしめたくなりますね」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は3万再生を突破することとなりました。

【動画：歯医者に行くため『おばあちゃんに犬を預けた』結果→様子が送られてきて…今すぐ帰りたくなる『玄関の光景』】

歯医者に寄ってから帰ることになったママ

TikTokアカウント『ひろくん マルチーズ』に投稿されたのは、ママのことを想うわんちゃんの感動の光景。

その日、マルチーズのひろくんは、ママがお仕事から帰ってくるまでおばあちゃんのおうちでお留守番をすることになったそう。いつもなら仕事が終わってすぐにひろくんをお迎えに行くママですが、この日は歯医者さんに寄る用事があったとのこと。

いつものようにお利口にママのお迎えを待っているひろくんですが、普段のお迎えの時間とはずれていることが気になっているのか、ひろくんは玄関に続くドアの前で静かに立っていたといいます。

ドアを開けてあげると…

歯医者さんに寄ってから、ひろくんのお迎えをすることになったママ。そんなママのところへ、おばあちゃんから連絡が入ったそう。そこには、廊下へ続くドアの前に立つひろくんの姿が。

おばあちゃんがドアを開けてあげると、ひろくんは一目散に玄関へ駆けていったといいます。きっと、玄関がママに一番早く会える場所だと分かっているのでしょう。

おばあちゃんによると、ひろくんはご飯もきちんと食べ、お利口に過ごしていたとのこと。そんな話を聞いたあとのひろくんの後ろ姿は、なんだかちょっぴり誇らしげに見えます。

玄関で座り込むひろくんの姿に感動の声続々

いつもより帰ってくるのがゆっくりなママをお出迎えするため、玄関へやってきたひろくん。初めは玄関マットの上でお座りをしていたひろくんでしたが、思ったよりもお迎えがゆっくりだったのか、いつの間にかその場に伏せ始めたそう。

大好きな人を待っている時間は、いつも以上に長く感じてしまうのでしょう。

おばあちゃんから送られてきた動画でそんなひろくんの姿を見たママは、「いつもの時間に迎えにいけなくて、ごめんね」と胸が締め付けられてしまったそう。お互いのことを想い合うひろくんとママの愛情に、なんだかこちらまで胸がきゅっとしてしまいます。

玄関でママのお迎え準備をするひろくんの光景には、「こんなん見たらたまらなくなりますね」「大切に育てられてるのが凄く伝わってきます」「必ずお迎え来てくれるからね」と温かいコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『ひろくん マルチーズ』では、そんな愛情いっぱいなひろくんと家族たちの日常風景が投稿されていますよ。

ひろくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ひろくん マルチーズ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。