貝印は、発売40周年を迎える『ドラゴンクエスト』シリーズとコラボレーションしたメイクパフ「ドラゴンクエスト スライム3Dパフ」と「ドラゴンクエスト ファンデーションが染みこみにくいパフ（はぐれメタル）」の2種を、5月27日より発売することを発表した。

【画像あり】水を含ませるとスライムが膨らむ コラボ商品ラインナップ

貝印と『ドラゴンクエスト』シリーズによる初のコラボレーションとなる本商品は、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで取り扱われる。

「ドラゴンクエスト スライム3Dパフ」は、スライム・スライムベス・メタルスライムの3種類を展開する。水を含むと約1.5倍に膨らみ、ふんわりとした触感になる仕様で、ポンポンとタッピングすることで毛穴をカバーしながらファンデーションの密着度を高める。先端は小鼻や目の下のクマなど細かい部分の仕上げに、アーチ面は顔全体に使用可能で、パウダー・リキッド両用となっている。価格は各770円（税込）。

「ドラゴンクエスト ファンデーションが染みこみにくいパフ（はぐれメタル）」は、貝印の既存人気商品「ファンデーションが染みこみにくいパフ」をベースに、はぐれメタルをモチーフとしたデザインを採用。耐油性・耐摩耗性にすぐれた外側のスポンジと弾力のある内側のスポンジの間に1枚のフィルムを挟み込んだ多層構造により、ファンデーションが染みこみにくく、少量のリキッドファンデーションでのメイクが可能となっている。なだらかな曲線が目の下や鼻のキワにフィットし、パウダー・リキッド両用に対応。価格は605円（税込）。

貝印は今回の第1弾に続き、今後も新たなコラボレーション商品の発表を予定していると明らかにしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）