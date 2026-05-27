セルティックは前田大然の後釜を探す？ 元レアルの21歳FWを候補の一人に挙げる
セルティックは今夏の移籍市場で日本代表FW前田大然の後釜を探しているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。
去年も移籍が噂された前田は今夏こそセルティックを退団すると考えられているようで、プレミアリーグからの関心が高まっているという。
そんななか、セルティックは後釜確保に奔走しており、元レアル・マドリードFWアルバロ・ロドリゲス（21）を獲得候補の一人に挙げているようだ。
そんなロドリゲスはエルチェで目覚ましい成長ぶりを見せており、今シーズンはリーグ戦34試合に出場し、7ゴール5アシストを記録。ヨーロッパの多くのクラブが注目する選手となり、セルティック以外にもフェイエノールト、アヤックス、PSVといったオランダのクラブが熱視線を送っているという。
同メディアによれば、ロドリゲスの評価額は1000万ユーロ~1500万ユーロ（約18億円〜28億円）ほどだというが、レアルが高額な売却条項を保持しているため、セルティックにとって獲得は簡単ではない模様。
セルティックは他にも今シーズンのCLで旋風を巻き起こしたノルウェーのボデ/グリムトに所属するカスパー・ホグも獲得候補に挙げており、エースである前田の退団に備えた動きを強めている。