「消費税減税」の早期実現のために浮上している「消費税1%」案。消費税を0％にするか1％にするかで、なぜシステム改修の負担が異なるのでしょうか。レジのシステム開発などを行う専門家に聞きました。

【写真を見る】消費税0％なぜ時間かかる？ 専門家｢0％は想定外…｣ 1％なら消費税項目が残りシステム確認が容易に

（ステップ・アラウンド 白井達之さん）

Q.なぜ0と1で違う？

「（現行のシステムは）0％を想定していなかったので、0％になった時も会計システムが正しく動くかの確認に時間がかかる」

消費税0％… システムの確認に最長1年

大手スーパーやコンビニなどが導入するレジは、会計システムや在庫管理のシステムなどと連携しています。そのため、消費税の項目をなくした場合、売り上げデータだけでなく他のシステムでも不具合がないかの確認に、最長1年はかかるということです。



一方、1％の場合は消費税の項目は残るので、システムの確認が容易だというのです。

「やるなら早く始めないと…」

そのため…



（白井さん）

「コスト的にも期間的にも、2分の1から4分の1になる」



しかし、白井さんは開発者の立場からこう訴えます。



（白井さん）

「（政府は）やるならやるで早く始めないと結局1年かかる。方向性を示した方がいろいろなところが動きやすい」