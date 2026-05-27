◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ―オリックス（２７日・横浜）

アイドルグループ「ＡＫＢ４８」が、試合前にミニライブとセレモニアルピッチに登場。元気いっぱいに「ＲＩＶＥＲ」を披露した。

昨年１２月に開催された結成２０周年コンサート（日本武道館）で研究生から正規メンバーに昇格し、６７ｔｈシングル『名残り桜』ではセンターに抜てきされた“いともも”こと伊藤百花が、セレモニアルピッチに登板。メンバーが見守る中、ノーバン投球を披露した。

メンバーが見守る中、捕手を務める石田のミットにノーバン投球を披露し「ノーバンを目標にしていて、それを達成することができたので、１００点満点で」と笑顔だった。

始球式前には石田から「ゆっくり投げて、手の幅を広く取り、ボールを離すタイミングをちょっと前めに高めにする。ポイントをわかりやすく教えてくださいました」とコツを教わったと明かした。

練習量について問われると「お仕事の合間を縫って廊下でマネージャーさんと一緒に練習したりだとか。夜に父親と一緒に練習して、父の方が肩を痛めたりだとかしました」と笑いを誘った。

今回のオリックス３連戦はイベント試合「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬ ＳＥＲＩＥＳ」として開催され、３日間にわたってスタジアム内外で計９組のアイドルグループがライブなどを行う。