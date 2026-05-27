小原ブラス、阿部慎之助氏めぐる報道で“違和感”「速報打つ必要ある？」 「社会の衰退が起こる」との指摘も
タレントの小原ブラスが、27日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に出演。プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
小原は「これのニュースが出ていた時、ちょうど番組に出ていて、速報みたいに出たけどその時に『巨人・阿部監督 娘への暴行で逮捕』みたいに書かれていて。その時に、その一文を見てイメージする暴行って、ものすごい…いわゆる暴行を想像したんだけど、いろいろ聞いていると、暴行は暴行だけど、どのレベルなのか見えてこーへんもんなんやなっていうのがわかって。例えば子どもがケンカしていて、ひどいことになって、ちょっと押し倒したっていうのも暴行でしょう。その暴行と、いわゆるガチもんの暴行というか、どっちも暴行やけど、その色分けってせんでええんかなって思う」とコメント。
続けて「それって昨今、強姦罪がなくなって不同意性交等罪になったけど、あれも性暴力とか…ガチもんの性の暴力と、ホテルに行ったけど断りきれなくてやっちゃいました…というのが言葉としては一緒になっちゃっているじゃない。それがずっと違和感になっていて。素直な感想としては、恋愛もするもんじゃないし、子どもも作るもんじゃないなって。結婚なんかするもんじゃないなって。どんどん基準が変わっていっちゃうんだもん。子どもを作った時と成長した時でも基準が変わっちゃうから。いつどこで、人生それによって狂わされるかわからへんから」と語っていった。
その上で「それをやっているのは、ガチもんとこういう暴行の間にあるグレーゾーンみたいなところの犠牲者をなくすためやと思うのよ。つまり、すべての犠牲者をゼロにしようという取り組みなんやけど、それによって、社会の衰退が起こるんじゃないかって」と指摘。垣花正が「日本の警察は、もうちょっと状況を詳しく言っていいんじゃないかなと」と続けると、小原も「言っていいし、言葉をもうひとつちゃんと分けていいと思うし。あとメディアに報道する前に、1回挟めへんのって。あんな速報打つ必要ある？2日、3日くらい話聞いてからでいいやん」と呼びかけていた。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
続けて「それって昨今、強姦罪がなくなって不同意性交等罪になったけど、あれも性暴力とか…ガチもんの性の暴力と、ホテルに行ったけど断りきれなくてやっちゃいました…というのが言葉としては一緒になっちゃっているじゃない。それがずっと違和感になっていて。素直な感想としては、恋愛もするもんじゃないし、子どもも作るもんじゃないなって。結婚なんかするもんじゃないなって。どんどん基準が変わっていっちゃうんだもん。子どもを作った時と成長した時でも基準が変わっちゃうから。いつどこで、人生それによって狂わされるかわからへんから」と語っていった。
その上で「それをやっているのは、ガチもんとこういう暴行の間にあるグレーゾーンみたいなところの犠牲者をなくすためやと思うのよ。つまり、すべての犠牲者をゼロにしようという取り組みなんやけど、それによって、社会の衰退が起こるんじゃないかって」と指摘。垣花正が「日本の警察は、もうちょっと状況を詳しく言っていいんじゃないかなと」と続けると、小原も「言っていいし、言葉をもうひとつちゃんと分けていいと思うし。あとメディアに報道する前に、1回挟めへんのって。あんな速報打つ必要ある？2日、3日くらい話聞いてからでいいやん」と呼びかけていた。