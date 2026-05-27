勤務先の製品の腕時計を横領したとして、警視庁は２７日、シチズン時計（東京）の元海外ブランド営業部長の男（５７）（静岡県熱海市）を業務上横領容疑で逮捕した。

２０１９年１２月〜２４年４月、同社製腕時計約４２０本（約９６００万円相当）を横領し、約３０００万円の売却益を得たとみている。

発表によると、男は同社の営業企画１課長だった１９年１２月〜２０年２月、埼玉県川島町の倉庫に保管されていた同社製腕時計８本（約２２０万円相当）を持ち出し、東京都新宿区内の複数のブランド品買い取り店で計約７８万円で売却した疑い。「金が欲しかった」と認めているという。

男は当時、店頭での販売促進業務を担当。社内の在庫管理システムを使って倉庫内の腕時計を取り寄せられる権限があった。２０年４月に部長に昇進後も、同様の売却を繰り返していたとみられる。

２４年に社内で保管製品の管理状況を調査することになり、男は同年９月以降、行方をくらませていた。同年１０月に横領が発覚して懲戒解雇された。逮捕時は熱海市の旅館に住み込みで働いていたという。同庁は、売却金を交際相手とのホテル代やゴルフ代などに充てたとみている。