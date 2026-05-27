元AKB48のタレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。AKBを辞めた後の苦しい時代を振り返った。

司会の黒柳徹子から「2012年にアイドルをご卒業になりましたけれども、その後全然仕事がなかったんですって」と振られ、「なかったですね。ダイエット番組しか」と笑ってみせた。

「1回クビになったこともありますし。思うように痩せられなくて」とぶっちゃけ、「ちょっと無理でした。ダイエット番組はやめようと」と違う道を探すことにしたという。

当時ほかにレギュラー番組は1つしかなく「ここからどうやって仕事していけばいいんだろうって、もう辞めた方がいいかもなっていうこともありました」とぶっちゃけた。

黒柳が「でも続けて来られたのはどういうワケ」と尋ねると、野呂は「やっぱり自分で辞めきれないというか。納得するまで辞められないというか。まだたぶん努力してないことがあるなと思って。辞めることは簡単なのでできるんですよ。だけど後悔するんだったら頑張ってやり切って辞めた方がいいかなと思って」との思いを明かした。

「結局女優さんになりたいっていう夢はずっと継続してあるので、全くゼロだったんですけれど、でも何とか」と現在のブレークにつなげたという。

黒柳は「分からないことは共演者の方に聞いたんですって、イチイチ」と明かし、「そうです、そうです」と野呂。「何もかも分からないことだらけなので、申し訳ないけれど、全部うかがって。よく優しく皆さん教えてくれて。良かったなと思います」と感謝した。