新居に引っ越し、夫と寝室が別に。育児に関わらない夫に対し、不満が溜まり…【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
思えば、やたらと保護猫を受け入れる人生だった。ライブドア公式ブログ「猫の手貸して」著者・ぴなぱさん（@pinapapinapa）は、3人の娘と夫の5人暮らし。昔から動物が好きで、保護団体などは通さず4匹の保護猫と暮らしてきた。どうやら、猫のしもべ（飼い主）になりそうな人間の調査や発掘をしているという秘密組織・ねこねこネットワーク（NNN）から「優良物件」としてロックオンされているようで――？
■育児に関わらない夫に対し、当時は不満だらけだった
──新居で猫タワーを組み立てている描写がありました。結婚当初の部屋には置き場がなく、解体し、しまってあったとのことでしたが、処分せずとっておいた理由を教えてください。
ぴなぱさん（以下、ぴなぱ）：夫が転勤族で定期的に転勤するのは分かっていたので、「次の家では使えるかな」と思って取っておきました。実際に使えているから、あの時の判断は正しかったなと思います。
──猫たちがキッチンに入れる位置に猫タワーを設置するシーンが描かれていました。キッチンで食器を落としてしまうなどのトラブルはありましたか？
ぴなぱ：元々食器は棚の中にしまっていたので、特にトラブルはなかったです。実家はオープンキッチンになっていて、犬もキッチンの中に入っていましたし、キッチンに猫を入れないようにしようとは思っていなくて。むしろ、桶に水を溜めておくと飲んでしまうので、水を溜めておかないように心がけるなど、常に猫が入っても大丈夫なキッチンにしていました。
──新居では旦那さんと寝室を分けたそうですね。別々の部屋で寝ることによるすれ違いや喧嘩などはなかったのでしょうか？
ぴなぱ：「育児に関わる気がない」と感じる配置で、当時は不満だらけでした。この時期が一番夫婦仲が悪かったのではないかと思うほどです。夫の言い分としては、「子どもが生まれたから仕事をがんばるのが父親の務め」という考えだったので、残業も多くて娘が起きている時間にはほとんど家にいないような状況でしたね。
取材・文＝押入れの人