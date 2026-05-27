海外客からのクレームに…バービーが専業主婦だった76歳母の働きを見て「ただの主婦」のとんでもない可能性を知った話

約8年前に、故郷・北海道栗山町の幼馴染から譲り受けた古民家を家族総出でDIYし、ようやく昨年から民泊として提供しているというバービーさん。予約管理などの運営は宿泊管理業の資格を取得した夫のつーたんさんが担い、現地の清掃管理は栗山町に住むお母さんに任せているそう。バービーさんの連載「本音の置き場所」第77回の前編では、昔から“誰かを支える側の人”という印象で、率先してその場や人を仕切る姿を見せたことがなかった母親が、民泊を始めてからリーダーシップにあふれ、現場を完ぺきに回していたことに驚いた話をお伝えしました。後編では、民泊の宿泊客とのトラブルに対応した母親にさらに驚いたことや、眠っていた母親の能力について綴っていただきました。

子育ては、とてつもないキャリアになりうる

子育ては、とてつもないキャリアになりうる。数字には表れにくい。履歴書にも書けない。

だけど、人を育て、場を回し、空気を読み、責任を引き受け、感情の交通整理をする。そういう能力は、確実に培われている。

しかもそれは、チームにとって、特に管理職には必要な力だったりする。管理職としての能力は、会社の中だけで育つわけじゃないのだと知った。

海外からの長期宿泊者のクレーム

ある日、民泊に少し困った海外からの長期宿泊者が来た。

「洗濯機がないなら買ってこい」

「シーツにカビがあるから返金しろ」

そんな要求が続いた。もちろん宿泊案内には洗濯機無しの記載をしてある。送られてきたカビだと言われる写真も怪しかった。

こういった事案は、プラットフォーム社が対応してくれるし、普段は現地で宿泊客と直接顔を合わせることはない。

だけど滞在中、宿泊客が不在時に届ける約束だったタオルを、母がひとりで届けに行った。すると、宿泊客は待ち構えていたらしく、「上がって話せ」と文句を言ってきたそうだ。

日本語が話せない宿泊客は翻訳アプリを使いながら、複数人で母に不満をぶつけ続けていたらしいと、夫からLINEが入った。

これまで大きなクレームもなく、宿泊客と直接やり取りすることもほとんどなかったので、私は申し訳なく思った。

母からの意外な電話

そのあと、母から電話がきた。

「本当に腹が立ったわ！」そしてその国の言語はわからないので「しゃべれたら言い返してやりたかった！」と息巻いている。

しょんぼりしてるかな？と心配した数分前の自分に笑ってしまった。そうだ、順子には眠れる闘志があったことを忘れていた。

穏やかながらも怒りが止まらない母は、私にも夫にも電話をしてきて、事の顛末を最初から話してくれたのだった。なぜか嬉しかったのは、怒っているのに、どこか誇らしげだったこと。

母から聞いた話では、宿泊者は古民家の裏の工房に勝手に入り、ロープを持ち出して部屋の中に物干しコーナーを作っていたらしい。台拭き用に置いていた布のストックもすべて使い切られ、床はびしょびしょに濡れていたという。

もちろん、こんなケースはかなり珍しい。ほとんどの宿泊者は気持ちよく利用してくれて、帰り際に「ありがとう」と書かれたメモとともにコーヒーが置いてあったこともある。

民泊のプラットフォームでは、ホスト側だけでなく宿泊者側も評価対象になるため、基本的にはモラルの高い人が多い印象だ。ちなみに、母が掃除を頑張ってくれているおかげで、“スーパーホスト”の称号を得たこともある。

たぶん母は、“ただ文句を言われた”とは思っていなかった。自分の仕事場を荒らされたような感覚だったのではないか。私はそこに、母の“当事者意識”を見た。

自分の仕事として現場を守ろうとする姿。76歳で役割を持った瞬間、眠っていた能力が一気に社会化されたのだ。

日本の女性管理職は8人に1人

日本は女性管理職が非常に少ないと言われ、国全体で重要な社会問題（労働問題・経済問題）として扱われている。実際、日本の管理職に占める女性の割合は、厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」によると、2024年時点で13.1％。8人に1人にとどまっているらしい。

理由はいくつもあるのだろう。女性自身がバッターボックスに立ちたがらないとか、妊娠や子育てでキャリアに自信が持てないとか。そもそも、子育てをしながら管理職を続けづらい構造もある。もちろん、子育てをしている男性管理職もいるだろう。

だけど、今の管理職という働き方は、どこか“家庭を誰かに任せられる人”を前提に作られている気がする。

先日、NHK名古屋放送局制作の『東海ドまんなか！』という番組の「どう増やす？ 女性管理職」という特集回にゲスト出演した際、企業側へのアンケートで「女性管理職が増えない理由」として最も多かった回答が「女性本人が希望しない」だった。

だが別の調査では、女性側は「昇格してもよい」と答えている人が意外と多かったというのだ。この“すれ違い”がとても象徴的だと思った。

管理職が男性ばかりだったり、長時間労働が前提だったりすると「自分には無理だ」と思ってしまう。さらに、「これは男性の仕事」「これは女性の仕事」という無意識の役割分担が、自信や経験の差につながっていく。

先日ある番組で、公認心理士の方に「インポスター症候群」について話をお聞きした。インポスター症候群とは、エマ・ワトソンやミシェル・オバマも公言しているもので、簡単に言うと、「自分は評価されるほどの人間ではない」「いつか化けの皮が剥がれる」と感じてしまう心理状態のことだ。統計的にも、この傾向は女性に多いと言われている。

その背景には、女性管理職や女性リーダーが少なく、ロールモデルを見つけにくいこと。「リーダー＝男性」という無意識の偏見。そして、「仕事も育児も完璧にやらなければ」という社会的プレッシャーなどがあるらしい。

「ただの主婦」のとんでもない可能性

私はこれらの話を聞きながら、母のことを思い出していた。

母は、自分を“管理する側の人間”だと思ったことがなかったのではないだろうか。

だけど今思えば、母はずっと、家庭という小さな組織を回していた。しかも大変そうな顔など見せず。それなのに、社会の中では「ただの主婦」と呼ばれてきた。

たぶん多くの女性たちは、“能力がなかった”のではない。

“能力を発揮する場所がなかった”だけなのだ。

家の中で、密かにキャリアを育んできた人はたくさんいた。

でも社会は、それを「経験」として数えてこなかった。

管理職というと、ぐいぐい引っ張る人をイメージしがちだけれど、本当は伴走型やサポート型のリーダーだっている。母を見ていると、むしろそういう人のほうが、チームを長く穏やかに回せるのではないかとすら思う。

私は最近、「母は仕事ができない人」だったのではなく、「能力を社会に翻訳されなかった人」だったのかもしれない、と思っている。

もし、本気で女性管理職を増やしたいのなら、必要なのは“女性向けリスキリング施設”ばかりではないのかもしれない。

女性が立ちやすいバッターボックスと、「あなたに任せても大丈夫」と、社会の側が信じること。

そして何より、本人たちがすでに育んできた力を、“経験”として数え直すことなのではないだろうか。

【前編】バービーが「専業主婦だった76歳の母」が働き始めて知った「隠されていた能力」