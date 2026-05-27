しょこたん『ドラクエ』イラスト描く！画力にネット驚き「女子キャラが癖でててよき」
タレントの中川翔子が27日、自身のXを更新し、発売40周年を迎えたゲーム『ドラゴンクエスト』のお祝いイラストを公開すると、ネット上で話題になっている。
【画像】フローラ・アリーナ・バーバラ！中川翔子が描いた『ドラクエ』イラスト
大の『ドラクエ』好きで知られる中川は、「今日はドラクエの日！！ドラゴンクエスト40周年おめでとうございます！！絵を描いたよ 人生はロールプレイング」とカラーのイラストを公開。
イラストには、スライムやキングスライム、はぐれメタルなど、スライムが大集結しており、中川が大好きなヒロイン・フローラ、アリーナ姫、バーバラも描いている。
これにネット上では「絵が上手で素敵です♪色使いが良い」「まって、レベル高すぎて公式の絵かと思った」「かわいい。女子キャラが癖でててよき」「フローラちゃんありがとう！！！！ママなのにこんなに丁寧に絵を描きあげてすごい！」などの声が出ている。
【画像】フローラ・アリーナ・バーバラ！中川翔子が描いた『ドラクエ』イラスト
大の『ドラクエ』好きで知られる中川は、「今日はドラクエの日！！ドラゴンクエスト40周年おめでとうございます！！絵を描いたよ 人生はロールプレイング」とカラーのイラストを公開。
イラストには、スライムやキングスライム、はぐれメタルなど、スライムが大集結しており、中川が大好きなヒロイン・フローラ、アリーナ姫、バーバラも描いている。
これにネット上では「絵が上手で素敵です♪色使いが良い」「まって、レベル高すぎて公式の絵かと思った」「かわいい。女子キャラが癖でててよき」「フローラちゃんありがとう！！！！ママなのにこんなに丁寧に絵を描きあげてすごい！」などの声が出ている。