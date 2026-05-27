「ベイマックス」の無添加バスボールが新登場！ 全5種類をアカチャンホンポで先行販売
無添加バスボール「＆ HUG time」シリーズの新商品として、ディズニーキャラクター“ベイマックス”をモチーフにした「無添加バスボール ベイマックス」が、6月3日（水）から、全国の「アカチャンホンポ」および「アカチャンホンポ オンラインショップ」で先行販売される。
【写真】家族のバスタイムにぴったり！ 安心設計のバスボール詳細
■どれが出るかは開けてからのお楽しみ
今回発売される「無添加バスボール ベイマックス」は、バスボールが溶けると、5種類のベイマックスマスコットのうちいずれか1つが現れる、おまけ入り入浴料。
マスコットは、ころんとした丸みのあるフォルムと、見ているだけで気持ちがほぐれるような表情が魅力のベイマックスの愛らしい雰囲気を小さなマスコットに落とし込み、思わず集めたくなるデザインに仕上げいる。
また、子どもの誤飲を防ぐため、マスコットが直接出てこないカプセルタイプを使用。やや大きめのサイズでしっかり閉まる作りになっているほか、マスコット自体は苦味を感じる成分を配合し、安全性への配慮を重ねている。
さらに、香料、合成着色料、防腐剤、界面活性剤、酸化防止剤を使っていない“5つの無添加処方”を採用。毎日使うものとして、シンプルな仕様にこだわり、家族のバスタイムに取り入れやすいアイテムとなっている。
【写真】家族のバスタイムにぴったり！ 安心設計のバスボール詳細
■どれが出るかは開けてからのお楽しみ
今回発売される「無添加バスボール ベイマックス」は、バスボールが溶けると、5種類のベイマックスマスコットのうちいずれか1つが現れる、おまけ入り入浴料。
また、子どもの誤飲を防ぐため、マスコットが直接出てこないカプセルタイプを使用。やや大きめのサイズでしっかり閉まる作りになっているほか、マスコット自体は苦味を感じる成分を配合し、安全性への配慮を重ねている。
さらに、香料、合成着色料、防腐剤、界面活性剤、酸化防止剤を使っていない“5つの無添加処方”を採用。毎日使うものとして、シンプルな仕様にこだわり、家族のバスタイムに取り入れやすいアイテムとなっている。