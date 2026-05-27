i-dle、『CLASSY.』初のガールズグループ表紙に K-POPグループ初起用も実現
5人組グローバルガールズグループのi-dleが、28日発売の女性ファッション誌『CLASSY.』2026年7月号増刊 Special Editionの表紙に登場する。“社会人5年目からの自立とオシャレ”を掲げる『CLASSY.』の表紙を、ガールズグループが飾るのは今回が初。またK-POPグループとしても初のカバー起用となる。
【画像】i-dleの手書きチェキ風シールが付録に
特集のテーマは「Challenge is Beautiful ― i-dleが教えてくれたこと」。全14ページ構成の誌面には韓国での撮りおろしスペシャルシューティングや、メンバー兼グループのプロデュースも担っているリーダー・SOYENの単独インタビューなどが掲載。加えて“メンバーの手書きチェキ風スペシャルピンナップシール”が増刊号のとじこみ付録として同封されている。
Xでは発売の5日前から、メンバー1人ずつによるカウントダウン動画が投稿されており、ネット書店の予約はすでに完売となっている。
【画像】i-dleの手書きチェキ風シールが付録に
特集のテーマは「Challenge is Beautiful ― i-dleが教えてくれたこと」。全14ページ構成の誌面には韓国での撮りおろしスペシャルシューティングや、メンバー兼グループのプロデュースも担っているリーダー・SOYENの単独インタビューなどが掲載。加えて“メンバーの手書きチェキ風スペシャルピンナップシール”が増刊号のとじこみ付録として同封されている。
Xでは発売の5日前から、メンバー1人ずつによるカウントダウン動画が投稿されており、ネット書店の予約はすでに完売となっている。