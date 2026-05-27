JR西日本は大阪・夢洲への延伸について2030年代後半の実現を目指したいとしました。

2030年にIR=カジノを含む統合型リゾートの開業が予定されている大阪・夢洲。現在つながっているのは大阪メトロ中央線だけです。

こうした中、JR西日本は5月27日、JR桜島線の桜島駅から舞洲、夢洲までの延伸について、2030年代後半の運行開始を目指したいという考えを示しました。すでに大阪府・市とともに検討会を立ち上げていて、今後具体的な協議を進めたいとしています。

（西日本旅客鉄道・倉坂昇治社長）「大阪IRという国際的な大きな観光拠点もできますし、大阪から夢洲まで直通で運転できることで利便性が高まると思います」

また、JR西日本は客のスーツケースなどの手荷物を到着先の宿泊施設に届けるという実証実験を6月24日から始めると発表。

主にインバウンド客に向けた事前予約サービスで、荷物の持ち運びによる公共交通機関の混雑を解消したいとしています（利用区間 京都・大阪～広島や博多）。