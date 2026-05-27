将棋の渡辺明九段が２７日、東京・渋谷区で第７６期王将戦二次予選に臨み、１１０手で鈴木大介九段に敗れた。

２５年９月の銀河戦以来、約８か月ぶりの対局。渡辺は２０２４年１２月にけがによる左ひざの手術を受け、約１か月休場。その後も回復が芳しくなく、昨年は４月から約２か月、同年９月から今年３月までと２度休場していた。４月に復帰後はイベントなどには出演したが、ここまで対局がなかった。

この日は午前１０時の対局開始の約２０分前に入室し、上座に着席。盤下に所持品を並べると、久しぶりの対局とあって「お盆はどこでしたっけ？」と確認する場面もあった。

左ひざ負傷後は椅子対局が続いていたが、この日は畳に正座しての対局。２４日にはＸで「椅子ではなく畳で指します」、「畳で指すことへの愛着と慣れはあるし、和服を着る舞台（タイトル戦）に立つことをまだ諦めていないからです」とやる気を見せていた。

対局は振り駒の結果、渡辺の先手番で開始。序盤から渡辺のペースで進行したものの、鈴木が粘り強い指し回しで逆転。その後も激戦が繰り広げられたが、渡辺の再逆転はならなかった。終局後には時おり笑顔も見せながら、鈴木と１時間以上にわたって感想戦を行った。対局前には負傷した左ひざあたりを気にするそぶりも見られたが、最後まで座って指し続けた。