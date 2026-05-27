◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン

ダービーはサラブレッドにとって、たった一度の夢舞台。だからこそ、携わる人の熱い思いに触れると強く残る。「本当にいい馬でね。特に雰囲気。オーナーにお願いしました」と野中調教師が懐かしそうに振り返るのがマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）。当歳時のセレクトセールで買ってもらった一頭だ。

牧場で目の前に立たせようとすると、写真撮影のような格好でピタッと止まる。その利発な姿、皮膚の薄い馬体は常に目を奪われた。大きな舞台に立たせたい―。野中師にそう思わせるに十分だった。

皐月賞は１０着と初の大敗。ゲート裏でメンコ（覆面）を外したことでイレ込み、ちぐはぐな競馬になった。敗因は明確。だからこそ、トレーナーに悲壮感はない。「先週の段階でむちゃむちゃ状態がいい。上げるというより維持するイメージ」だった最終追いは栗東・坂路を単走。軽く促した程度で、力強く５４秒４―１２秒４をマークした。

この日の取材で何度も聞いたのが「皐月賞よりいい」という言葉。相当に上積みはありそうだ。小さな頃から見守り続けた若駒が理想的な成長曲線を描き、たどり着いた競馬の祭典。最後に熱い思いが背中を押す場面が見たい。（山本 武志）