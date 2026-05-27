◆東都大学野球２部春季リーグ戦第５週第３日▽専大３―０駒大（２７日・大田スタジアム）

専大が２勝１敗で駒大から勝ち点を挙げ、２０２２年秋以来７季ぶりの優勝を果たした。春のリーグ戦を１０勝１敗の勝ち点５で終え、町田公二郎監督（５６）は、就任１年目でのリーグＶを達成。チームは１７年春以来の１部復帰を目指し、６月２３日からの入れ替え戦（神宮）で１部最下位の東洋大と対戦する。

打線をけん引したのは今季１０試合で打率４割７分１厘を残し、リーグ首位打者に輝いた吉水真斗内野手（４年＝松商学園）。昨秋の打率２割５分から大幅に成績を上げた最大の要因は、自身の“気持ち”だ。昨年まではオープン戦以降に日々のウェートトレーニングをこなす余力がなかったが、今年は違った。リーグ戦に入っても瞬発系の筋力を鍛える練習などに積極的に取り組んだ。「去年まではなかなか疲れてできなかったことが今年は取り組めた。気持ちで、頑張っただけです。今年こそはという思いがあったから続けられた」と背水の陣で臨んだことが好結果を生んだ。

チームは開幕から負けなしの８連勝で２０２２年秋以来のリーグＶをつかんだ。９年ぶりの１部復帰をかけた入れ替え戦に向け、吉水は「初めての神宮での入れ替え戦。経験したことないところでも、いつも通りのプレーをしたい。１球に対してみんなで勝つことをこだわりたい」と意気込んだ。