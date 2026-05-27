女優の土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが、２７日までに自身のＳＮＳを更新。京都での写真が話題になっている。

インスタグラムに「お仕事前に京都ひとり観光 定期的にお礼参りに足を運ぶ京都ですが、 大体妹と一緒に訪れることが多いので ひとりで巡る京都は新鮮でした」と書き始め、清水寺を背景に撮ったショットなどを投稿。「いつも訪れる車折神社や鈴虫寺はもちろん、行ってみたかった下鴨神社にも 初めて足を運ぶことができたり 雰囲気が好きな清水寺付近を散歩したりと 京都を大満喫 『美麗神』が祀（まつ）られている河合神社の鏡みくじでは 素敵な言葉もいただいて、 心から美しい女性になることができるよう 日々努力したいと思いました」などと振り返っている。

最後の写真には、自身と太鳳、弟で声優の神葉（しんば）の名前が書かれた神社の玉垣を見つめる後ろ姿も。土屋家の玉垣と並んで、歌手の氷室京介、タレントの井上順、俳優で歌手の里見浩太朗ら著名人の名前がずらりと記されている。

この投稿にフォロワーからは「スゴイですね。レジェンドの有名人の柱の間に御兄弟姉妹のお名前の柱が立っている」「芸能人御用達の神社ですか？」「両脇には芸能界の大物お二人というのも凄いです」「隣に里見浩太朗さん！有名人ばかりですね」など驚きの声や「どこの美人さんかと」「京都がお似合いです」「笑顔かわいい」とのコメントが寄せられている。

社会人アメリカンフットボール「Ｘリーグ」の「ブルーサンダース」チアリーディングチームとしても活躍する炎伽さん。昨年１１月の投稿ではチアリーディング姿で自慢の美ウエストを披露し、反響を呼んだ。