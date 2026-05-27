カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 次の政策決定がどうあるべきかを予測するのは時期尚早 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 次の政策決定がどうあるべきかを予測するのは時期尚早

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カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁

次の政策決定がどうあるべきかを予測するのは時期尚早



連邦準備制度（FED）は、今後の政策見通しについて中立の立場をとるべきである

米国のインフレに対するリスクは、現在、労働市場悪化のリスクよりも高くなっている

そうは言うものの、引き続き両方のリスクに注意を払う必要がある

4月以降に発表された米国の経済指標のほとんどは、インフレリスクが低下するのではなく、高まっていることを示している

中東戦争から世界中に波及したインフレの衝撃波は、長期化する可能性がある

世界的なインフレに対する懸念が、債券市場に影響を及ぼしつつある

次の決定がいつになるかについて、そのような予測を立てるのは時期尚早である（10月の利下げ確率について問われた際の発言）

米国とイランの交渉で何が起きるか、また世界のサプライチェーンがどのように反応しているかを見極めたい

連邦公開市場委員会（FOMC）の政策決定者たちは、経済に対する独自の読みと、何が適切であるかに基づいて投票すると確信している

「最終的に委員会を納得させるのは、最も優れたアイデアとなるだろう」

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