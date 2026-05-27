通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は４．７％の低水準 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は４．７％の低水準

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は４．７％の低水準



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 4.72 5.15 4.85 5.92

1MO 6.33 5.37 5.72 6.82

3MO 7.13 5.48 6.27 6.86

6MO 7.85 5.83 6.90 7.22

9MO 8.14 6.04 7.30 7.36

1YR 8.39 6.35 7.69 7.52





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 5.53 7.74 5.85

1MO 6.73 8.06 6.36

3MO 7.19 8.25 6.46

6MO 7.89 8.76 6.82

9MO 8.30 8.97 7.02

1YR 8.55 9.21 7.23

東京時間16:32現在 参考値



ドル円1週間は4.72％と前日から引き続き2022年以来の低水準で推移している。その他主要通貨でも期近の水準が低下しており、短期的な相場安定観測が定着している状況。中東リスクのバロメーターである原油相場は反落している。NY原油先物は一時90ドル台まで下押しされている。

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