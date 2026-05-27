松田ゆう姫、阿部慎之助氏めぐる報道に見解 有名人を父に持つ娘としての心情も
松田優作さんの長女でミュージシャンの松田ゆう姫が、27日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に出演。プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
松田は、一連の報道について「娘さんが有名人の父を持っているというところは、ちょっとこう…世間に関心を持たれやすいっていう自覚はあんまりなかったのかなって。全然これはやるべきだし、やったことは間違っていないと思うんだけど、私の感覚でいうと、児童相談所までいくのは、なかなかハードルが高いというか。名前を傷つけちゃうみたいなことを考えちゃうから。でも、それくらい切羽詰まっていたのかなとも思うし。チャットGPTに相談することで、1回冷静になれるっていうのは、良いポイントだと思うんですけど、それを超えて相談したくなるくらい（の事態だったのか）って思う」と思いをめぐらせていた。
松田ゆう姫は11月30日生まれ、東京都出身。AB型。2012年、エレクトロニックデュオ・Young Juvenile Youthのボーカル。21年4月、俳優として、ドラマ『コントが始まる』に出演。父は、俳優の松田優作さん。母は松田美由紀。兄は松田龍平と松田翔太。
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阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
松田ゆう姫は11月30日生まれ、東京都出身。AB型。2012年、エレクトロニックデュオ・Young Juvenile Youthのボーカル。21年4月、俳優として、ドラマ『コントが始まる』に出演。父は、俳優の松田優作さん。母は松田美由紀。兄は松田龍平と松田翔太。