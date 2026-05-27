【「たまごっち」30周年デザイン⽂具雑貨シリーズ】 5月下旬 発売予定

【拡大画像へ】

サンスター⽂具は、「たまごっち」30周年デザインの⽂具雑貨シリーズ全11種を5⽉下旬より発売する。全国の雑貨店・⽂具専⾨店・オンラインショップなどにて取り扱い予定。

今回発売されるのは、1996年の発売開始から2026年11⽉で30周年を迎える「たまごっち」デザインの文具雑貨。「ダイカットメモ」や、「ラバーマスコット付きボールペン」に加え「ぷっくりシール」「クリアファイル A5 3P」もラインナップされている。

□「たまごっち 第4弾」商品ページ

ラインナップ

【ダイカットメモ】

全2柄 各495円

【⽸⼊りメモ（左）・スクエアリングノート（右）】

全2柄 各825円/全2柄 各660円

【ぷっくりシール（左）・クリアファイル A5 3P（右）】

全2柄 各550円/全2柄 各385円

【ラバーマスコット付きボールペン（左）・ラバークリップ（右）】

全4柄 各792円/全4柄 各660円

【2層アクリルキーホルダー（左）・ラメ⼊りペンスタンド（右）】

全2柄 各880円/全4柄 各1,210円

【ダイカットクリアポーチ（左）・⾈形ポーチ（右）】

全2柄 各1,540円/全4柄 各1,980円