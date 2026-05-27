ジー・モードは、フィーチャーフォンゲームの復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」の新作として『ナムコクロニクル』を、Nintendo Switch／Steam向けに5月28日に配信することを発表した。

【画像あり】ワルキューレ、ベラボーマン、ギル、マッピー……往年のナムコキャラが勢揃い

本作は、往年のナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）作品に登場するキャラクターたちが、作品の枠を超えて集結するフィーチャーフォンアプリオリジナルのタクティカルロールプレイングゲームである。「G-MODEアーカイブス+」におけるバンダイナムコエンターテインメント作品の復刻は、『ゼノサーガ パイドパイパー』に続く第二弾となる。

物語は「幻想編」「都市編」「宇宙編」の3編で構成されており、舞台によってプレイヤーの冒険を助けるキャラクターが異なる。シミュレーションパートに加え、ナムコの人気キャラクターたちによるアドベンチャーパートも用意されている。

登場キャラクターには、『ワルキューレの冒険 時の鍵伝説』のワルキューレ、『ドルアーガの塔』のギル、『超絶倫人ベラボーマン』のベラボーマン、『マッピー』のマッピー、『源平討魔伝』の平景清、『ワギャンランド』のワギャンなどが名を連ねる。

「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト。「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに展開されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）