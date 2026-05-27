「ちいかわ」と大正製薬リポビタンがコラボ「ファイトイッパーツ！キャンペーン」6月1日スタート

人気キャラクター「ちいかわ」とリポビタンのコラボキャンペーン「いっしょにがんばろう！ファイトイッパーツ！キャンペーン」が6月1日より開催される。

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本キャンペーンでは、対象商品の購入を通じて参加できる2つの施策が展開される。店頭で対象商品を購入するとオリジナルグッズがその場でもらえる企画と、購入レシートで応募して抽選でオリジナルグッズが当たる企画が用意されている。

「店頭でもらえるキャンペーン」では、期間や条件に応じて3種類のグッズが用意される。対象商品のリポビタンを1箱購入すると、第1弾（6月1日～）としてA5サイズのオリジナルクリアファイル（全5種）、第2弾（7月1日～）として「ファイトイッパーツ！」の名シーンが覗くデザインのオリジナルメモ帳（全5種）がプレゼントされる。また、リポビタンD10本入りを2箱購入すると、「D」にちいかわたちをあしらったデザインと、勉強に燃えるちいかわのデザインの2種類から選べるオリジナルトートバッグがもらえる。いずれもなくなり次第終了となる。

「レシート応募で当たるキャンペーン」では、抽選で合計182名にオリジナルグッズが当たる。1,500円コース（100名）には、崖を一生懸命登るちいかわとそれを助けようとするハチワレの姿を立体化したオリジナルフィギュア、キービジュアルのボトルを再現できるステッカー、リポビタンD1本をセットにした「ファイトイッパーツ！オリジナルフィギュアセット」が用意される。500円コース（82名）には、キービジュアルを使用したオリジナルQUOカード（500円分）が当たる。

応募対象店舗は全国のドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ECサイトなど、レシート・領収書・注文明細などの発行が可能なすべての店舗となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）