　5月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは309銘柄。東証終値比で上昇は153銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は59銘柄。うち値上がりが43銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は430円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　151　　 +50（ +49.5%）
2位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1350　　+256（ +23.4%）
3位 <556A>　犬猫生活　　　　　 4150　　+700（ +20.3%）
4位 <7803>　ブシロード　　　　267.5　 +19.5（　+7.9%）
5位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　 2413.1　+167.1（　+7.4%）
6位 <1948>　弘電社　　　　　　11430　　+780（　+7.3%）
7位 <8165>　千趣会　　　　　　126.9　　+6.9（　+5.8%）
8位 <6635>　大日光　　　　　 1069.9　 +57.9（　+5.7%）
9位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.3　　+0.3（　+5.0%）
10位 <4588>　オンコリス　　　　 3330　　+145（　+4.6%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1887>　日本国土開発　　　　439　　-112（ -20.3%）
2位 <5240>　ｍｏｎｏＡＩ　　　　120　　 -16（ -11.8%）
3位 <4883>　モダリス　　　　　 47.9　　-6.1（ -11.3%）
4位 <5031>　モイ　　　　　　　　703　　 -77（　-9.9%）
5位 <3558>　ジェイドＧ　　　　 1974　　-211（　-9.7%）
6位 <9216>　ビーウィズ　　　 1751.1　-163.9（　-8.6%）
7位 <3011>　バナーズ　　　　　　169　　 -11（　-6.1%）
8位 <7388>　ＦＰパートナ　　　 2194　　-141（　-6.0%）
9位 <2462>　ライク　　　　　　 1536　　 -93（　-5.7%）
10位 <2168>　パソナＧ　　　　　 1708　　 -92（　-5.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6976>　太陽誘電　　　　　11400　　+280（　+2.5%）
2位 <6702>　富士通　　　　　　 3595　 +83.0（　+2.4%）
3位 <6981>　村田製　　　　　　 7970　　+150（　+1.9%）
4位 <285A>　キオクシア　　　　61700　 +1150（　+1.9%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 7389.9　+117.9（　+1.6%）
6位 <6902>　デンソー　　　　　 1916　 +27.5（　+1.5%）
7位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3330　 +45.0（　+1.4%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　27498　　+368（　+1.4%）
9位 <4062>　イビデン　　　　　20700　　+275（　+1.3%）
10位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3645　 +37.0（　+1.0%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4502>　武田　　　　　　 5083.4　 -44.6（　-0.9%）
2位 <8267>　イオン　　　　　 1409.1　　-5.9（　-0.4%）
3位 <7532>　パンパシＨＤ　　　　816　　-3.0（　-0.4%）
4位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　218.1　　-0.6（　-0.3%）
5位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 3717　 -10.0（　-0.3%）
6位 <4506>　住友ファーマ　　 1519.4　　-2.1（　-0.1%）
7位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3521　　-4.0（　-0.1%）
8位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 2880　　-3.0（　-0.1%）
9位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9600　　　-8（　-0.1%）
10位 <6503>　三菱電　　　　　　 6497　　　-3（　-0.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース