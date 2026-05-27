[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇153銘柄・下落127銘柄（東証終値比）
5月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは309銘柄。東証終値比で上昇は153銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は59銘柄。うち値上がりが43銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は430円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 151 +50（ +49.5%）
2位 <7794> ＥＤＰ 1350 +256（ +23.4%）
3位 <556A> 犬猫生活 4150 +700（ +20.3%）
4位 <7803> ブシロード 267.5 +19.5（ +7.9%）
5位 <4392> ＦＩＧ 2413.1 +167.1（ +7.4%）
6位 <1948> 弘電社 11430 +780（ +7.3%）
7位 <8165> 千趣会 126.9 +6.9（ +5.8%）
8位 <6635> 大日光 1069.9 +57.9（ +5.7%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 6.3 +0.3（ +5.0%）
10位 <4588> オンコリス 3330 +145（ +4.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1887> 日本国土開発 439 -112（ -20.3%）
2位 <5240> ｍｏｎｏＡＩ 120 -16（ -11.8%）
3位 <4883> モダリス 47.9 -6.1（ -11.3%）
4位 <5031> モイ 703 -77（ -9.9%）
5位 <3558> ジェイドＧ 1974 -211（ -9.7%）
6位 <9216> ビーウィズ 1751.1 -163.9（ -8.6%）
7位 <3011> バナーズ 169 -11（ -6.1%）
8位 <7388> ＦＰパートナ 2194 -141（ -6.0%）
9位 <2462> ライク 1536 -93（ -5.7%）
10位 <2168> パソナＧ 1708 -92（ -5.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6976> 太陽誘電 11400 +280（ +2.5%）
2位 <6702> 富士通 3595 +83.0（ +2.4%）
3位 <6981> 村田製 7970 +150（ +1.9%）
4位 <285A> キオクシア 61700 +1150（ +1.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 7389.9 +117.9（ +1.6%）
6位 <6902> デンソー 1916 +27.5（ +1.5%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3330 +45.0（ +1.4%）
8位 <6857> アドテスト 27498 +368（ +1.4%）
9位 <4062> イビデン 20700 +275（ +1.3%）
10位 <6762> ＴＤＫ 3645 +37.0（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4502> 武田 5083.4 -44.6（ -0.9%）
2位 <8267> イオン 1409.1 -5.9（ -0.4%）
3位 <7532> パンパシＨＤ 816 -3.0（ -0.4%）
4位 <9434> ＳＢ 218.1 -0.6（ -0.3%）
5位 <7832> バンナムＨＤ 3717 -10.0（ -0.3%）
6位 <4506> 住友ファーマ 1519.4 -2.1（ -0.1%）
7位 <6758> ソニーＧ 3521 -4.0（ -0.1%）
8位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2880 -3.0（ -0.1%）
9位 <5713> 住友鉱 9600 -8（ -0.1%）
10位 <6503> 三菱電 6497 -3（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 151 +50（ +49.5%）
2位 <7794> ＥＤＰ 1350 +256（ +23.4%）
3位 <556A> 犬猫生活 4150 +700（ +20.3%）
4位 <7803> ブシロード 267.5 +19.5（ +7.9%）
5位 <4392> ＦＩＧ 2413.1 +167.1（ +7.4%）
6位 <1948> 弘電社 11430 +780（ +7.3%）
7位 <8165> 千趣会 126.9 +6.9（ +5.8%）
8位 <6635> 大日光 1069.9 +57.9（ +5.7%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 6.3 +0.3（ +5.0%）
10位 <4588> オンコリス 3330 +145（ +4.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1887> 日本国土開発 439 -112（ -20.3%）
2位 <5240> ｍｏｎｏＡＩ 120 -16（ -11.8%）
3位 <4883> モダリス 47.9 -6.1（ -11.3%）
4位 <5031> モイ 703 -77（ -9.9%）
5位 <3558> ジェイドＧ 1974 -211（ -9.7%）
6位 <9216> ビーウィズ 1751.1 -163.9（ -8.6%）
7位 <3011> バナーズ 169 -11（ -6.1%）
8位 <7388> ＦＰパートナ 2194 -141（ -6.0%）
9位 <2462> ライク 1536 -93（ -5.7%）
10位 <2168> パソナＧ 1708 -92（ -5.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6976> 太陽誘電 11400 +280（ +2.5%）
2位 <6702> 富士通 3595 +83.0（ +2.4%）
3位 <6981> 村田製 7970 +150（ +1.9%）
4位 <285A> キオクシア 61700 +1150（ +1.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 7389.9 +117.9（ +1.6%）
6位 <6902> デンソー 1916 +27.5（ +1.5%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3330 +45.0（ +1.4%）
8位 <6857> アドテスト 27498 +368（ +1.4%）
9位 <4062> イビデン 20700 +275（ +1.3%）
10位 <6762> ＴＤＫ 3645 +37.0（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4502> 武田 5083.4 -44.6（ -0.9%）
2位 <8267> イオン 1409.1 -5.9（ -0.4%）
3位 <7532> パンパシＨＤ 816 -3.0（ -0.4%）
4位 <9434> ＳＢ 218.1 -0.6（ -0.3%）
5位 <7832> バンナムＨＤ 3717 -10.0（ -0.3%）
6位 <4506> 住友ファーマ 1519.4 -2.1（ -0.1%）
7位 <6758> ソニーＧ 3521 -4.0（ -0.1%）
8位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2880 -3.0（ -0.1%）
9位 <5713> 住友鉱 9600 -8（ -0.1%）
10位 <6503> 三菱電 6497 -3（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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