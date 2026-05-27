ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番一塁」で先発出場し、8回に2戦連発となる19号同点2ランを放った。これでヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）に1本差、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に2本差を付け、本塁打王争いでア・リーグ単独トップを守った。試合は延長戦の末、3ー5で敗れた。

■「もう完璧な“オチ”かも」

0ー2で迎えた8回、先頭の西田陸浮外野手が左前打で出塁し、チャンスメイク。そして、1死一塁となり村上が登場。エース右腕ジョー・ライアン投手の3球目スイーパーを豪快に振り抜き、外野席へ運んだ。

スタジアムが興奮に包まれる中、悠々とダイヤモンドを一周する村上。本塁ベース付近で待っていた西田は、深々とお辞儀をして出迎えた。

このお辞儀も話題となったが、ファンが注目したのは被弾したライアンの姿。打たれた瞬間、彼方に消えていく打球を見送るライアンの左手からグローブが力なく落ちた。

このシーンを見届けたSNSユーザーからは「投手がグローブ投げちゃダメでしょ笑」「ライアンがグラブを落とするところまで含めて、もう完璧な“オチ”かもしれない」「投手がショックでグローブを落としている」などの声が寄せられた。

■大谷翔平の記録にも迫る

また、米メディア『CLUTCH POINTS』もこの場面に注目。「ツインズのライアン、村上に特大アーチを浴びてグラブを落とす」「彼は強打者・村上の新たな犠牲者となった」などと伝えた。

同メディアは、ライアンは今季ここまで（試合開始前）3本塁打しか許しておらず、被本塁打率はわずか1.3％だったと記し、村上の一発がいかにレアだったか伝えた。ウィル・ベナブル監督も「すごかったね。見ていてクールだったよ」と話し、剛腕から放った一撃を称賛した。

ルーキーが6月までに放った本塁打数で、2019年のピート・アロンソ内野手と1987年のマーク・マグワイアの最多記録に並んだ村上。2018年に大谷翔平投手（当時エンゼルス）がマークした日本選手1年目の最多記録（22本）にもあと3本に迫った。