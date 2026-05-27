◇MLB ドジャース15-6ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が日本時間27日、自身のSNSを更新。この日のロッキーズ戦で死球を受け途中交代となった大谷選手ですが、いつもと変わらない様子で健在ぶりをアピールしています。

「1番・DH」でスタメン出場するも、4回の第3打席に右手に死球を受けた大谷選手。顔を大きくゆがめ痛みに耐える様子。一度は1塁ランナーとしてそのままプレーを再開したものの、5回の第4打席でダルトン・ラッシング選手が代打に送られ、途中交代となっていました。

翌28日の試合では、投手兼DHの二刀流での先発出場が予定されている大谷選手。登板前日のアクシデントに右手の状態が心配されましたが、試合後には大谷選手自身がSNSを更新し、変わらないルーティンで試合結果を投稿していました。

ロバーツ監督は試合後、明日の二刀流について「彼は明日、先発する。ただ、打席に立たせるかはまだ決めていません。彼が明日やってきた時に身体的にどんな状態かをしっかり確認して、ピッチングの面で本当に調子がいいと感じているかを確かめたいです」とコメント。大事を取って投手専念の可能性を示唆しました。

また、大谷選手の右手の状態については問題ないことを強調し、「レントゲンは必要ないと思いますし、実際に撮影もしていません。なので、手については問題ないと思います」と語りました。