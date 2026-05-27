Mrs. GREEN APPLE、“夏先取り”LINEスタンプに反響「“せやよな”あるww」「ねむれないがスタンプに…」
Mrs. GREEN APPLEがきょう27日、公式サイトとSNSにて、LINEスタンプ「ミセスのなつスタンプ」の販売を開始したことを発表した。
【写真】おなじみワード＆シーンが続々！ミセスLINEスタンプ
発表で「『ミセスのなつスタンプ』発売開始」「夏を“超”先取った『ミセスのなつスタンプ』LINEスタンプが本日より発売開始いたしました！」と報告し、「本格的な夏が始まる前に、ミセスと一緒に夏をはじめましょう！ぜひチェックしてください」と呼びかけた。
大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がイラストとなり、夏を楽しむデザイン。「せーの、で いこう」「おわらない なつ」「なるように なる」「ねむれ ない」「せやよな」など、32つのスタンプがそろっている。
この発表にSNSでは「かわいいかわいい！」「すごいほんわかで好きです」「3人が虫かご、虫捕りあみ持って遊んでるとか、夏の影MVのシーンを子ども姿バージョンとか笑」「絶妙なゆるさがたまらんです」「ねむれないがスタンプに…」「“せやよな”あるww」「せやよなあるのおもろい笑」などの反響を集めていた。
【写真】おなじみワード＆シーンが続々！ミセスLINEスタンプ
発表で「『ミセスのなつスタンプ』発売開始」「夏を“超”先取った『ミセスのなつスタンプ』LINEスタンプが本日より発売開始いたしました！」と報告し、「本格的な夏が始まる前に、ミセスと一緒に夏をはじめましょう！ぜひチェックしてください」と呼びかけた。
この発表にSNSでは「かわいいかわいい！」「すごいほんわかで好きです」「3人が虫かご、虫捕りあみ持って遊んでるとか、夏の影MVのシーンを子ども姿バージョンとか笑」「絶妙なゆるさがたまらんです」「ねむれないがスタンプに…」「“せやよな”あるww」「せやよなあるのおもろい笑」などの反響を集めていた。