ＴＢＳは２７日、都内の同局で定例社長会見を実施。ＴＢＳラジオ「金曜ＪＵＮＫ バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」に加え、テレビでは「バナナマンのせっかくグルメ！！」など４番組でレギュラーを務めているバナナマン・日村勇紀が体調不良で休養していることについて言及した。

「金曜ＪＵＮＫ」では、日村の代役出演が続く状態で放送中。ＴＢＳラジオの林慎太郎社長は、今後も代役出演が続くのかという質問に「所属事務所が発表された以上の情報は持っておりません」とし「いろいろな方が日村さんの一大事なんで出ていただいていて非常に良い形で進行している。しばらくはこの形で続けていくことになると思います」と説明した。

また合田隆信専務は、各テレビ番組で日村出演回は「ギリギリぐらい」残っているとしつつ、「このあとは日村さん不在の状態」と説明。同局では計４番組でレギュラーを務めているだけに「かなりたくさん出ていただいてるのでちょっと寂しいなと思う」と率直に語った。

日村については「僕もそうだけど、見てると気持ちが明るくなるじゃないですか。ホッとするというか私も救われる」と印象を説明。「何しろこれだけ過酷なスケジュールでお忙しかったと思いますのでまずゆっくり休んでいただきたいですし、またパーフェクトな状態になって明るい日村さんが帰ってきてくれる日を楽しみに待ちたいと思います」と語った。