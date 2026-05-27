農作物を荒らす有害獣のうち、ハクビシンによる被害が増加している。

トマトやナス、果物など、単価の高い作物を狙う傾向があるといい、高知市は今年度からワナなどで捕まえた際の報償金を１頭あたり２０００円から４０００円に増やした。市農林水産課の担当者は「ハクビシンはグルメで、ワナにかけるためのエサも高価になる。報償金を上げることで、猟師の方の意欲向上にもなれば」と話している。（田中志歩）

ハクビシンはジャコウネコ科で体長１メートル前後。果物のほか、昆虫や小動物を食べる雑食性で、農作物や住宅を荒らす害獣とされている。

近年被害が増加し、２０２３年度に７８９万円だった高知県内の農林被害は２４年度に１３３１万円まで拡大。中でも高知市の被害が最大で、前年度比２８２万円増の５４５万円に上り、捕獲数も同３２頭増の１７１頭だった。

農家の鳥獣被害の状況把握や対策の指導を行うＪＡ高知市の鳥獣被害対策専門員・久保景嗣さん（３９）によると、ハクビシンはビニールハウスを爪や牙で突き破ったり、よじ登って天窓から侵入したりし、「ここ数年で農家にとっては死活問題というほど被害が大きくなっている」と話す。

農家では自分で資格をとって箱ワナの設置や、電気柵などを取り付ける人が増加しているという。市農林水産課の担当者は「猟師の高齢化が進む中、農家自身で被害対策をするのは理想的な形。捕獲の報償金のほかに、柵などの資材費補助もあり、新人猟師育成とともに、農家への対策相談を行っていきたい」と話している。