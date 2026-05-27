４男の父で、タレント・中山秀征（５８）が、イギリス留学中の末っ子、四男の卒業式に、妻で元宝塚トップ娘役の白城あやかと一緒に出席したことを報告した。

「四男の卒業式に出席してきました。入学式には来れなかったので良かったです。‍アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました」とアートを専攻していることも説明。「学校の友達や先生をたくさん紹介してくれてありがとう だだ英語力を高めないと私が‥笑 改めて卒業おめでとう！！」と英語もすっかりペラペラであることを明かした。

妻の白城も「四男が学ぶ学校へ この教会で卒業セレモニー」と緑あふれる広大な庭でビシッとスーツ＆蝶ネクタイでキメた四男と抱き合うような、ダンスを踊るような写真をアップした。

中山のＳＮＳには「こんなに綺麗な奥様と♥」「素敵な夫婦」、白城のＳＮＳには「泣いちゃった」「素敵な家族」「彼氏みたい♥」「４人のお母さんとは思えないぐらい素敵♥」「息子さんみんなイケメン素敵な息子さんに囲まれて羨ましい」「末っ子さんが一番大きい」など多くの声が届いている。

長男・中山翔貴（２７）は１８０ｃｍ、次男・中山修悟（２２）は１７９ｃｍでともに俳優デビューしている。