元℃-ute（キュート）メンバーで歌手、モデル、女優として活躍する鈴木愛理が、5月26日、自身のInstagramを更新。“芸能界屈指の仲よしコンビ” として知られる女優・岡崎紗絵とニューヨークを訪れた際のランチショットを公開し、その “ほろよい姿” がSNS上で大きな話題となっている。

「鈴木さんは、《NYC lunch with @sae_okazaki》と岡崎さんの名前をからめながら《良い旅だったな。ほろよい。笑》と投稿。アップされた写真には、ニューヨークのレストランで食事を楽しむ2人の姿が収められていました。

テーブルには色あざやかな料理やサングリア風のドリンクが並び、“海外女子旅” らしいリラックス感あふれる空気が漂っていました」（スポーツ紙記者）

なかでもファンの視線を集めたのが、鈴木の真っ赤な顔だった。ふだんあまり見せない鈴木の “隙だらけの素顔” について、芸能ジャーナリストが語る。

「鈴木さんは頬だけでなく、おでこ付近までしっかり赤く染まり、“お酒がかなり回っている感” が全開でした。さらに、両手を頬に添えて微笑む “あざとポーズ” や、少しとろんとした目線でカメラを見つめるカットまで披露。

いつもの “ストイックな歌姫” というイメージとはまったく違う、かなり無防備な表情をのぞかせていました。しかも今回は、つくり込まれた映え写真というより、会話の途中を切り取ったような自然な雰囲気が印象的でした。“素の鈴木愛理” が垣間見える貴重な投稿になっていましたね」

コメント欄にも、“ほろよい愛理” に悶絶するファンの声が続出している。

《めっちゃ可愛いほろ酔い愛理ちゃん幸せそうで嬉しい》

《お顔が紅くなってるやん、あ・ざ・と・い！》

《ほろ酔いの愛理ちゃんかわいい》

さらに注目されたのは、岡崎紗絵との関係性だ。2人はファッション誌やテレビ番組などでの共演をきっかけに親交を深め、SNSでもたびたび仲よしぶりが話題になる。

「鈴木さんはかなり人見知りで、プライベートではなかなか素を見せないとして有名です。一方の岡崎さんは、やわらかく相手をつつみ込むような性格で、現場スタッフからも “癒やし系” と言われる存在。実際、鈴木さんがここまで気を抜いた酔い顔をさらせるのは、岡崎さん相手だからこそ、という見方は強いですね」（同前）

ニューヨークで親友に見せた “ほろよい素顔”。ファンにとっては、その赤く染まった頬こそが、最高の “お土産ショット” だったようだ。