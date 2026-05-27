【セガ アーリーサマーセール】 開催期間： PlayStation Store：5月27日～6月10日まで ニンテンドーeショップ：6月3日～6月16日まで

セガは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「セガ アーリーサマーセール」を5月27日より順次開催する。期間はPlayStation Storeが5月27日～6月10日まで、ニンテンドーeショップが6月3日～6月16日まで。

「セガ アーリーサマーセール」では販売中の一部プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用タイトルを対象に、期間限定で特別価格にて販売するセールとなっている。

対象タイトルには「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」が35%オフ、「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」が33%オフで登場。また、「SHINOBI 復讐の斬撃」が50%オフでラインナップされる。アトラスからは、「ペルソナ3 リロード」が最大50％オフで登場する。

□「ダウンロード版セール特設サイト」のページ

「セガ アーリーサマーセール」対象タイトル（一部）

PS5/PS4「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」

PS5/Nintendo Switch 2「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、6月3日から6月16日までとなります。

PS5/PS4/Nintendo Switch「SHINOBI 復讐の斬撃」

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、6月3日から6月16日までとなります。

Nintendo Switch 2「ペルソナ3 リロード」

PS5/PS4「ペルソナ3 リロード」デジタルデラックスエディション

PS5/PS4「ペルソナ3 リロード」デジタルプレミアムエディション

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は6月9日までとなります。

(C)SEGA

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