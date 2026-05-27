全仏オープン

女子テニスの世界ランク16位の大坂なおみ（フリー）は26日、全仏オープン（OP）1回戦で同47位ラウラ・ジークムント（ドイツ）に2-0で勝利し、2回戦進出を決めた。ド派手な黒ドレス姿で入場すると、世界No.1女子アリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）が絶賛していた。

大坂はコートへの入場時、全身黒のロングガウンを身にまとって登場。ベンチに到着するとガウンを脱ぎ、ゴールドのウェア姿を披露した。米国で試合を中継した放送局「TNT」のスポーツ専門Xは、スタジオ出演したサバレンカの反応を動画で紹介した。

スタジオのホストが「まるでフルガウンのような姿でコートに向かっています。華麗ですね」と語ると、サバレンカは「大好きです。彼女が自分自身を表現していて、とても自信に満ちあふれているのは素晴らしい」と絶賛した。

さらに、「それがファッション界の美しさですよね。あらゆるものを受け入れる余地がありますし、彼女がそれをコートに持ち込んでいるのが大好き。コート上でファッションを見るのは素晴らしいことです」と語った。

ホストから派手な入場をやるつもりがあるか聞かれると、サバレンカは「スタイルは違いますが、いつか絶対に私もクールな入場を考えてみせます。でも、私はシンプルだけど多くを語るクラシックなものが好みですね」と回答。「ペットの虎を抱えて入場すべきだ」と提案されると、「それは……想像してみて！ クールなアイデアですね」と笑っていた。



（THE ANSWER編集部）