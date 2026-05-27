メ～テレ（名古屋テレビ）

育児休業の取得で課題となるのがカバーする側の負担です。愛知県一宮市が4月から、ある手当を支給する制度を始めました。

木曽川を挟んで岐阜県と境を接する、愛知県一宮市。

繊維をはじめとする産業が盛んな、人口37万人ほどの中核市です。

市では職員約4000人が、市民サービスに励んでいます。

スポーツセンターなど、市の関連施設を管理する仕事に励む石黒教正さん(28)。

28日から半年間、子育てのため育児休業を取ることに。

27日は仕事の引継ぎです。

「一日中(子どもと)触れ合えるめったにない機会。すごく楽しみ」(一宮市指定管理課 石黒教正さん)

4月に導入された「育休カバー手当」

6日に第1子を迎えたばかりの石黒さん。

育休を取ることで職場に負担がかからないか悩みがあったといいますが、4月に導入されたある制度が取得を後押ししたといいます。

それは「育休カバー手当」です。

一宮市が始めたのは、育休職員の業務をカバーした同僚に手当が出る仕組みです。

対象となるのは、育休取得者の業務を1カ月以上カバーした4人までの職員です。

手当で配られるのは、休んだ職員の基本給の4％。

例えば基本給が月額30万円の職員が、半年休むケースでは――。

4％は1万2千円。

これの半年分、7万2千円が4人に配分されます。

1人あたりの金額は1万8千円で、ボーナスに上乗せして支払われます。

導入でヘルプを前向きに

この仕組みは、代わりの職員の配置がなくても育休を取るのをためらわないよう、導入を進めたといいます。

「初めての子育てということで、妻の身体的疲労や精神的疲労を、私も育児に専念することで軽減できたらという気持ち」(石黒さん)

子どもの成長を近くで見たい気持ちがありましたが、悩みもありました。

「自分がやっている業務を同僚にやってもらう。後ろめたさは少しあった」(石黒さん)

石黒さんの場合は、同僚2人が仕事をカバーすることに。

カバーするうちのひとり川本さんは、同僚が育休を取得することに、もともと賛成していましたが――。

「業務量が増えるだけというのと、手当がもらえるのでは、仕事に対するモチベーションが大きく変わってくると思う」(一宮市指定管理課 川本龍さん)

カバー手当導入で、2人とも育休の取得について、さらに前向きに捉えることができたといいます。

「無理しないで。何かあったらすぐにLINEください」(川本さん)

「快く育休に送り出してくれてありがとう」(石黒さん)

自治体での採用は県内初

一宮市によりますと、こうした育休カバーの手当は民間では広まりつつある一方、自治体での採用は県内初だといいます。

制度に携わった担当者によると、男性の育休取得率はすでに8割ほどありましたが、取得期間を見ると――。

「1ヵ月未満の育児休業が大半を占め、長期で取得しやすくなることを狙いにしている。手当で頑張りに報いる制度なので、一段と取得のハードルが下がったのではないかと思う」(一宮市人事課 恒川仰一さん)

4月に始まったばかりのこの制度ですが、すでに5人が取得。

見込みも含めると、8人が利用することに。

一方で、課題も感じているといいます。

「長く(育休を)取れば取るほど、負担はカバーする側にも今後あらわれてきたり、あるいは時間外勤務が増えたり、休暇が取りにくくなることが今後出てくる可能性はある」(恒川さん)

男性にも長期間育休を取ってもらいながら、うまく職場を回す。

持ちつ持たれつの雰囲気づくりを、模索する日々が続きます。