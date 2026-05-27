女優で声優の折井あゆみが25日、自身のX(旧ツイッター)で元アイドル集合ショットをアップした。



【写真】変わらないツヤツヤの髪 時が経っても変わらない絆

折井は「先日、倉持明日香ちゃんと内田眞由美ちゃんの焼肉屋さん、IWAに行って来ました」と報告。さらに「うっちーとAKBの20周年の武道館で会って、今度お店行くね！って約束したので♡ お肉美味し過ぎたー」と続けた。



昨年12月に20周年記念コンサートを開催したアイドルグループ・AKB48。折井は1期生で、5期生・内田眞由美はグループ在籍中の14年、都内に「焼肉 IWA」をオープンしている。一緒に訪れた倉持は2007年にオーディションに合格した4期生。元プロ野球選手で投手として活躍した倉持明氏を父に持つ。



「伊豆田莉奈ちゃんにも会えたよ みんな可愛いし話面白いし良い子だし、若い時からAKBで鍛えられただけあるな」と折井は10期生の後輩とも会ったことを明かし、倉持もXで「ちょうどいずちゃんが イベントやってたという 奇跡が起こりました」と伝え、「にっこにこで元気もらった～♡」と記している。



内田も24日更新のXで「たまたま集まった4人です あゆ姉さん武道館の時に初めてちゃんとお話できてまた会えて嬉しかったです 楽しくてずっと立ち話しちゃった笑」と楽しい時間を過ごしたことを伝えている。



（よろず～ニュース編集部）