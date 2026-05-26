【青森県五所川原市】地域密着型の買取専門店が地元テレビ局の取材を受けてコラボCMも放送中



地域密着型の買取ブランド「買取Re+Ly(リリー)」は、青森県五所川原市内のショッピングセンターELM内に「買取Re+Ly 五所川原ELM店」をオープン。地元テレビ局の取材を受けたり、CMを放映したりするなど、注目を集めている。

関東エリアを中心に展開してきた同ブランドにとって、東北エリアへの出店は初。また、ショッピングセンターELMにとっても、買取専門店の出店は同店が初だという。

地元メディアの取材とCMを通じた情報発信

買取Re+Lyは“地域に寄り添う買取店”をコンセプトに、査定無料・出張買取無料で、業界歴豊富なプロの鑑定士が各分野を担当する買取専門店。五所川原市は地域の文化や暮らしを色濃く残す街で、地元の人々が長年大切にしてきた品物が多く存在する。そうした品物に込められた想いと価値を次へとつなぐ場として、同市に出店を決意したという。



ELMへの出店に伴い、同店は青森県内のテレビ局・ABA青森朝日放送から取材を受け、ニュース番組内で店舗の様子やサービス内容が紹介された。



放送では、オープン直後の来店客が不要となった品物を査定に出す様子が取り上げられた。



貴金属やブランド品に限らず、携帯電話や古銭、テレホンカード、カメラ、骨董品など幅広い品目の買取に対応している点や、壊れた品物や片方のみのアクセサリーなども査定可能である点についても説明。実際の買取事例として、金メッキの時計や故障したカメラが他店と比較して高い査定額となったケースや、使わなくなったアクセサリーやメガネフレームに含まれる素材価値が評価されたことも紹介された。



また、店頭スタッフが青森県出身であることも紹介され、地元に根ざした店舗としての安心感にもつながっているという。放送後には、視聴者の来店もあり「相談だけでもできると思って来た」といった声もあった。



さらに、大食いタレントで有名なりっかちゃんとのコラボレーションCMの放送も決定。



5月10日(日)よりABA青森朝日放送にて放送を開始している。



CMでは、買取サービスを身近に感じてもらえるよう、地域に寄り添った内容で情報発信を行っている。



同店によれば、今後も「地域の皆さまに気軽にご利用いただける買取店」を目指しているという。

食べ物・生き物以外であれば査定可能



同店の接客ブースでは、専門知識を持つ鑑定士が一つひとつの品物について丁寧に説明を行い、価値だけでなく背景や想いにも寄り添った提案を行っているという。査定の待ち時間は、ELM内での買い物や食事を楽しみながら過ごせる。

同店では「食べ物・生き物以外」であれば、どんなものでも査定可能だという。



ブランドバッグなどのブランド品や、



時計、



ジュエリーなどの宝飾品、貴金属、古銭、カメラ、骨董品などの査定・買取はもちろん、動かなくなった品物やメッキ、壊れたアクセサリーや片方だけのピアス、状態が気になる品物などにも対応している。

同店は長年にわたり、リサイクル・資源再生事業で信頼を築いてきたグループを母体としている。そのため、一般的な買取店では難しい品物でも、これまで培ってきたノウハウや、全国・世界規模の独自ネットワークを活かし、再資源化や再販ルートを通じて新たな価値を見出しているという。

不用品の買取・査定に一度訪れてみては。



■買取Re+Ly 五所川原ELM店

所在地：青森県五所川原市唐笠柳藤巻517-1 五所川原ELM内 1階

営業時間：10:00〜20:00(年中無休)

※LINE登録キャンペーン・TikTokフォローキャンペーン実施中

(山崎正和)