【大阪府大阪市】寿司とピザが融合！「寿司×居酒屋 海鮮物語」御堂筋店に「寿司ピザ」が登場



DONOJAPANが運営する「寿司×居酒屋 海鮮物語」御堂筋店は、インパクトのある見た目が特徴の新感覚「寿司ピザ」を5月1日(金)より販売中。海苔とシャリをサクっと揚げたクリスピーな生地に、様々な魚介をベースに作り上げた一品だ。

新感覚商品の「寿司ピザ」



「寿司ピザ」は、ゴロっとした大きめの魚介や鰻などを、海苔とシャリをサクサクに揚げたクリスピー生地にチーズをたっぷりと盛って焼き上げ、寿司とピザが融合した一品。インパクトのある見た目をしているのが特徴で、ザクッ！フワッ！の食感と魚介の旨味とチーズが合わさり、他にない新感覚の美味しさを楽しめる。また、ピザのミミにもチーズが入っているのが特徴だ。



5月1日(金)より販売中の「寿司ピザ」は、「ゴロゴロ魚介」「鰻と玉子バター」「ツナ＆コーンマヨ」「オイルサーディンと旬野菜」「シーフードサラダ」の5種類。価格は、1ピース1,078円(税込)〜となっている。海鮮居酒屋だからできる、新鮮な魚介をてんこ盛りにした一度食べたら止まらない「寿司ピザ」だ。

寿司×居酒屋 海鮮物語



「寿司×居酒屋 海鮮物語」では、寿司ピザをメインに、お造りや寿司、浜焼きまで楽しめるコースも用意されている。

新鮮な赤エビを使用した「海老しゃぶ」は、まずは刺身で味わい、その後しゃぶしゃぶとして楽しめる。また「浜焼き」では、漁港直送の旬の鮮魚を堪能できる。毎日目利きして仕入れているため、鮮度も抜群だ。

飲み放題は1,650円(税込)で、ビール・焼酎・日本酒・ワイン・カクテルなど豊富なドリンクメニューを楽しめる。



テーブル席は少人数での宴会やプライベート利用におすすめ。各線「なんば」駅より徒歩約5分、または、なんば駅(大阪メトロ)から196mとアクセスも良好だ。

海苔とシャリをサクッと揚げたクリスピーな生地に、たっぷりのチーズと大粒の魚介を贅沢にトッピング。ザクッとした新食感と、耳までチーズがたっぷり入った背徳感のある味わいに、手が止まらなくなること間違いなしだ。大阪で「映える」驚愕の「寿司ピザ」を、味わってみては。

■「寿司×居酒屋 海鮮物語」御堂筋店

住所：大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目10−7 ぼんちビル 4階

営業時間：17:00〜23:00(LO.22：00)

定休日：無し(不定休）

店舗紹介：https://www.hotpepper.jp/strJ003828745

公式Instagram：https://www.instagram.com/kaisenmonogatari.midousuji

(erika)