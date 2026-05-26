池田昌子さんを偲び、『さよなら銀河鉄道999 シネマ・コンサート』名古屋で開催



3月3日(火)に惜しまれながらも逝去されたメーテル役・池田昌子氏を偲び、『さよなら銀河鉄道999 シネマ・コンサート』の名古屋公演が決定した。6月21日(日)に愛知県芸術劇場大ホールで『さよなら銀河鉄道999 −アンドロメダ終着駅−』が上演される。

単独公演としては初開催

昨年2月、名古屋で開催された『銀河鉄道999 シネマ・コンサート』は、多くの来場者から好評を博した。そして6月21日(日)、満を持して劇場版第2作『さよなら銀河鉄道999 -アンドロメダ終着駅-』を上演する。

[caption id="attachment_1618723" align="aligncenter" width="600"] 2021年「銀河鉄道999 シネマ・コンサート」の様子[/caption]

『さよなら銀河鉄道999 シネマ・コンサート』は、2021年11月に東京で実施された『銀河鉄道999』との2作品一挙上演以来、単独公演としては初開催となる。

音楽パートはフル・オーケストラが生演奏

[caption id="attachment_1618725" align="aligncenter" width="600"] 2021年「銀河鉄道999 シネマ・コンサート」の様子[/caption]

シネマ・コンサートとは、映画のセリフや効果音はそのままに、音楽パートをフル・オーケストラが映画全編上映に合わせて生演奏する、映画体感型コンサートだ。東海林修氏が手がけた『さよなら銀河鉄道999 -アンドロメダ終着駅-』の音楽は、重厚かつ哀愁を帯びた旋律が、壮大な物語を豊かに彩る。

[caption id="attachment_1618724" align="aligncenter" width="600"] 2021年「銀河鉄道999 シネマ・コンサート」の様子[/caption]

シネマ・コンサートの指揮は栗田博文氏が担当。中部フィルハーモニー交響楽団が、大スクリーンでの映画全編上映に合わせて生演奏を披露する。主題歌「SAYONARA」では、メアリー・マッグレガー氏に代わり、小此木麻里氏がヴォーカリストとして参加する。

『劇場版 さよなら銀河鉄道999』を上演

[caption id="attachment_1618729" align="aligncenter" width="563"] 「劇場版 さよなら銀河鉄道999 −アンドロメダ終着駅−」場面写真[/caption]

『劇場版 さよなら銀河鉄道999 −アンドロメダ終着駅−』は、1981年公開の作品。上演時間は休憩を含めて2時間30分の予定だ。

[caption id="attachment_1618729" align="aligncenter" width="563"] 「劇場版 さよなら銀河鉄道999 −アンドロメダ終着駅−」場面写真[/caption]

企画・原作・構成は松本零士氏。製作は東映アニメーション。

[caption id="attachment_1618729" align="aligncenter" width="563"] 「劇場版 さよなら銀河鉄道999 −アンドロメダ終着駅−」場面写真[/caption]

[caption id="attachment_1618729" align="aligncenter" width="563"] 「劇場版 さよなら銀河鉄道999 −アンドロメダ終着駅−」場面写真[/caption]

製作総指揮は今田智憲氏、企画は有賀健氏・高見義雄氏、脚本は山浦弘靖氏、監督はりんたろう氏、作画監督は小松原一男氏、美術監督は椋尾篁氏、美術は窪田忠雄氏、音楽は東海林修氏。

[caption id="attachment_1618729" align="aligncenter" width="563"] 「劇場版 さよなら銀河鉄道999 −アンドロメダ終着駅−」場面写真[/caption]

声の出演は、星野鉄郎／野沢雅子氏、メーテル／池田昌子氏、メタルメナ／麻上洋子氏、車掌／肝付兼太氏、キャプテン・ハーロック／井上真樹夫氏、クイーン・エメラルダス／田島令子氏、ミャウダー／富山敬氏、プロメシューム／来宮良子氏、黒騎士／江守徹氏、ナレーター／城達也氏。

大スクリーンに映える壮大なスペースファンタジーと、オーケストラの生演奏が引き起こすシネマ・コンサートならではの感動体験。世界的漫画家・松本零士氏が描き示した世界を、“時の輪の接する”会場で体感できる。

公演チケットは一般発売に先駆け、5月23日(土)10:00より先行受付(先着)がスタートしている。チケット申し込み詳細は、公演公式ページで確認を。

フル・オーケストラの生演奏で映画を楽しめる『さよなら銀河鉄道999 シネマ・コンサート』に参加してみては。

■さよなら銀河鉄道999 シネマ・コンサート〜池田昌子さんを偲んで〜【名古屋公演】

日時：6月21日(日)14:00開場／15:00開演

会場：愛知県芸術劇場 大ホール

住所：名古屋市東区東桜一丁目13番2号

チケット価格：11,000円(税込・全席指定)

チケット先行受付：5月23日(土)10:00〜(先着)

チケット一般発売：5月30日(土)10:00〜

公演公式ページ：http://www.promax.co.jp/adieu999

©松本零士／零時社・東映アニメーション

(熊田明日良)