【東京都渋谷区】ピエール・エルメ・パリ青山「Heaven」に独創的な2つの新作デセールが登場！

[caption id="attachment_1619738" align="aligncenter" width="560"] ミルフィユ ミニュット マホガニー[/caption]

ピエール・エルメ・パリの青山ブティック2F「Heaven」に、5月20日(水)より、新作デセール「ミルフィユ ミニュット マホガニー」「クープ グラッセ ジャルダン ド プランタン」が登場している。

2つのデセールが登場

「ミルフィユ ミニュット マホガニー」2,640円(税・サ料込)は、カラメリゼしたパイ、カラメル風味マスカルポーネクリーム、ライチ、宮崎産マンゴー、クリスタリヌで構成されている。注文を受けてから仕上げる一品で、ピエール・エルメならではの“味覚のサイエンス”による、カラメルとマンゴーとライチの見事な調和を、さくさくのパートフィユテとまろやかなマスカルポーネクリームが一層際立たせている。旬の宮崎産マンゴーの芳醇でフルーティな味わいも楽しんで。

販売は7月16日(木)までの予定。



「クープ グラッセ ジャルダン ド プランタン」2,520円(税・サ料込)は、砕いたイチゴ、ヴァーベナ風味アイス、イチゴのソルベ、イチゴ、クレームシャンティで構成されている。イチゴとヴァーベナの「ジャルダン ド プランタン」を冷たいスイーツ「クープ グラッセ」にアレンジ。ヴァーベナの瑞々しい香りがフルーティなイチゴの風味を繊細に引き立て、爽快なハーモニーを奏でる。

販売は6月16日(火)までの予定。

「クープ グラッセ」を堪能し、スタンプを集めよう

[caption id="attachment_1619742" align="aligncenter" width="560"] クープ グラッセ イスパハン[/caption]

また、この夏、人気の「イスパハン」のほか、月替わりで4種類の「クープ グラッセ」が登場する。期間中は、対象商品の注文1つにつき、スタンプを1つ捺印。スタンプを4つ集めた人には、ギフトが贈られる。

スタンプ捺印期間は5月20日(水)〜9月16日(水)、ギフト引換期限は11月30日(月)まで。

この機会にピエール・エルメ・パリ青山2F「Heaven」でデセールを味わってみては。

■ピエール・エルメ・パリ 青山 2F Heaven

住所：東京都渋谷区神宮前5-51-8 ラ・ポルト青山

詳細：https://www.pierreherme.co.jp/boutique/aoyama

ピエール・エルメ・パリ公式サイト：https://www.pierreherme.co.jp

ピエール・エルメ・パリ公式Instagram：https://www.instagram.com/pierrehermejpofficial

(ソルトピーチ)