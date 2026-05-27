『ドラクエ』ぱふぱふ絵にネット衝撃「鼻血出た」 バニーガーデンの凜【あぶない水着】で祝福
株式会社qureate公式（キュリエイト）Xが27日に更新され、ゲーム『ドラゴンクエスト』誕生40周年を記念して、『バニーガーデン』とのコラボイラストを投稿した。
【画像】ぱふぱふ美女で鼻血ブー！『バニーガーデン』と『ドラクエ』のコラボ絵
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
本日は「ドラクエの日」として、22時より新情報を発表する番組も控えている。Xでは「『ドラゴンクエスト』シリーズ40周年おめでとうございます」と祝福。
続けて「数えきれない冒険、出会い、そして時には“ぱふぱふ”まで…。多くの人に忘れられない思い出を届け続けた40年に敬意を込めて。バニーガーデンの凜が“あぶない水着”でお祝いです」とイラストを公開した。
これにネット上では「ボトル入れるのでぱふぱふさせてください」「ドラクエにおいてぱふぱふは欠かせない存在、古事記にも書かれてある」「たまらん！この店通うわ」「鼻血出た」などの声が出ている。
【画像】ぱふぱふ美女で鼻血ブー！『バニーガーデン』と『ドラクエ』のコラボ絵
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
続けて「数えきれない冒険、出会い、そして時には“ぱふぱふ”まで…。多くの人に忘れられない思い出を届け続けた40年に敬意を込めて。バニーガーデンの凜が“あぶない水着”でお祝いです」とイラストを公開した。
これにネット上では「ボトル入れるのでぱふぱふさせてください」「ドラクエにおいてぱふぱふは欠かせない存在、古事記にも書かれてある」「たまらん！この店通うわ」「鼻血出た」などの声が出ている。