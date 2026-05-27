巨人監督復帰を求める声…阪神ファンが口を開く シャンプーハット恋さん「こういう時こそ」 ハーバード院卒のREINAはもう一つの視点
お笑いコンビ・シャンプーハットの恋さんが、27日放送のMBSテレビ『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）に生出演。プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部氏は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙も踏まえ、さまざまな議論を呼んでいる。番組では、阿部氏の監督復帰を期待するオンライン署名などについて触れた。
プロ野球ファンとしてコメントを求められた恋さんは「プロ野球ファンとしてもそうですけど、父親としても」とし、「お父さんの涙を見るのは娘さんがすごく辛かったと思いますし、阿部さん自体は責任をもって伝統ある巨人軍を退くという決断をしたけど、ただそれによってまた騒ぎが大きくなって…」と複雑な表情。
家族を守る父の感情も踏まえつつ、「そうなったときってやっぱり野球に復帰、自分の力ではできないでしょう。こういう時こそまわりがいかに救えるかやと思うんですよね」とも言及。
そして「だから僕は、阪神ファンであると同時に野球ファンなんで、個人的にはやっぱり阿部慎之助さんの野球人としての今後を見たい。できれば巨人がいいけど、それが無理ならどこか男気のある球団が続きを見せてほしいなっていまだに思います」と語った。
ハーバード大学院卒などの高学歴で知られるREINAは「ファンの方が復帰してほしいという気持ちはよく分かるんですよね。一方で辞任をされるというのはご本人の決断」だとし、「もしかたら家族を最優先にしたいという前向きな選択だった可能性もあると思う。それは本当にご本人しかわからない。まわりが辞任すべき、しないほうがいいみたいな、そういうようなこともないのかなと思います」と語った。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部氏は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙も踏まえ、さまざまな議論を呼んでいる。番組では、阿部氏の監督復帰を期待するオンライン署名などについて触れた。
家族を守る父の感情も踏まえつつ、「そうなったときってやっぱり野球に復帰、自分の力ではできないでしょう。こういう時こそまわりがいかに救えるかやと思うんですよね」とも言及。
そして「だから僕は、阪神ファンであると同時に野球ファンなんで、個人的にはやっぱり阿部慎之助さんの野球人としての今後を見たい。できれば巨人がいいけど、それが無理ならどこか男気のある球団が続きを見せてほしいなっていまだに思います」と語った。
ハーバード大学院卒などの高学歴で知られるREINAは「ファンの方が復帰してほしいという気持ちはよく分かるんですよね。一方で辞任をされるというのはご本人の決断」だとし、「もしかたら家族を最優先にしたいという前向きな選択だった可能性もあると思う。それは本当にご本人しかわからない。まわりが辞任すべき、しないほうがいいみたいな、そういうようなこともないのかなと思います」と語った。