犬がおもちゃに執着しているときの心理

1.手に入れた獲物を手放したくない

犬がおもちゃに執着することには、狩猟本能が関係していることがあります。

おもちゃを抱え込んで放そうとしなかったり、口にくわえたまま逃げ回ったり、「絶対に渡さないぞ！」という行動を見せることがあります。

ボールを追いかけたり、ぬいぐるみを口にくわえたりする遊びは、犬にとって「獲物を仕留めた」という達成感に繋がることがあります。

せっかく仕留めた獲物を手放したくない、渡したくないという気持ちになることは、狩猟本能がある犬にとって、自然なことです。

相手が飼い主であっても渡そうとしないことがありますし、ボールやぬいぐるみを取ろうと、奪われたくないという心理から、飼い主を威嚇したり、手に咬みついたりすることがあります。

2.おもちゃがあると安心できる

お気に入りのおもちゃが、犬にとって、心を落ち着かせるための大切な存在になることがあります。

お留守番中でも、不安をしのぐため、寂しさをしのぐため、退屈をしのぐための存在になることがあります。

新しいおもちゃには目もくれず、子犬の頃から大切にしている、薄汚れてボロボロになってしまったおもちゃがあるのではないでしょうか。

確かに執着心とも言えますが、心の安定を求める自然な行動であるとも言えます。

無理に取り上げると、犬にとっては大きなストレスになることがあるため、劣化や破損や汚れが悪影響を及ぼさない限り、与えておいた方が愛犬の心の健康によい影響を与えるでしょう。

3.刺激が足りずに退屈している

お散歩や運動が不足しているとき、遊びの時間が不足しているとき、犬は刺激を受けることができず、肉体的にも精神的にも退屈しています。

そうすると、おもちゃへの執着が強まることがあります。発散先として、おもちゃに集中してしまっているからです。

おもちゃを何時間も放そうとしなかったり、何時間もカミカミし続けたり、そうすることでしか不足分を埋めることができないのです。

お散歩の時間を増やす、運動の強度を上げる、一緒におもちゃで遊ぶ、スキンシップやコミュニケーションの時間を増やすなどすることで、おもちゃへの執着が治まることがあります。

犬におもちゃを放してもらう方法

絶対に無理やり奪い取るようなことをしてはいけません。おもちゃへの執着心を強めてしまうことがあります。

「おもちゃを放すことができたら良い事が起こる」と学習してもらいましょう。おもちゃを放してほしいときは、「ちょうだい」「放せ」などの声かけをします。

犬がおもちゃを放してくれたときは、ご褒美としておやつを与えてOKです。

「ちょうだい」「放せ」など、言葉は飼い主が自由に決めてよいのですが、常に同じ言葉を使うことが重要です。「ちょうだい」が優しい雰囲気で声かけしやすいのではないでしょうか。

また、家族間でも共有し、みんなが同じ言葉を使うようにしましょう。

まとめ

犬がおもちゃに執着しているときの心理を3つ解説しました。

手にいれた獲物を手放したくない おもちゃがあると安心できる 刺激が足りずに退屈している

犬がおもちゃに執着することは、決して悪いことではありません。問題行動として捉えるのではなく、その背景には何があるのか、ということを理解する必要があります。

犬が口にくわえているおもちゃを無理に引っ張って取り上げようとするのではなく、日頃から「ちょうだい」の練習をしておくことで、執着心を強めることもなく、信頼関係を傷つけることもないでしょう。

また、おもちゃに執着してしまわないためには、おもちゃを出しっ放しにするのではなく、遊ぶ時間やタイミングを決め、そのときに出してあげるという方法もおすすめです。