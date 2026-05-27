感動ドラマを見ていたお姉ちゃんに、泣きながら抱きしめられるわんちゃんの光景が80万再生を超えて話題に。お姉ちゃんに泣きつかれてしまったわんちゃんの、なんともいえない表情が可愛いと反響を呼んでいます。その光景を見た人からは、「こういう時に抱きつける大型犬がいるって幸せ」「凄く考えてくれてる表情」と温かいコメントが寄せられています。

【動画：『ドラマで号泣する娘』に抱きつかれた大型犬→『どうすればいいですか…？』助けを求めている表情】

感動ドラマを見て大泣きするお姉ちゃん

お姉ちゃんの行動に動揺するわんちゃんの姿が可愛いと注目を集めているのは、TikTokアカウント『こむぎくん』に投稿された、ある日の光景。その日、ゴールデンレトリバーのこむぎくんは、お姉ちゃんと一緒にテレビドラマを見ていたそう。そのドラマは感動すると話題になっていた作品で、お姉ちゃんはドラマを見ている途中に泣き出してしまったのだとか。

とても感動したのか、お姉ちゃんはドラマが流れている間、こむぎくんの背中に顔を押し付けて大泣きしていたといいます。

お姉ちゃんを心配するこむぎくん

一緒にテレビドラマを見ていたところ、自分の背中でお姉ちゃんが泣き出してしまったこむぎくん。一体何が起こっているのかと、こむぎくんは後ろにいた飼い主さんの方を見つめていたそう。そのお顔は、「なんか泣いてるんですけど」と動揺している様子だったとのこと。

その後、「どうしよう」と少し悩んだあと、「だいじょうぶ？」とお姉ちゃんの顔を覗き込むこむぎくん。そんなこむぎくんの優しさもあり、お姉ちゃんはさらに号泣してしまうのでした。

なんともいえない表情が可愛いと絶賛！

その後も涙が止まらないお姉ちゃんの姿を見たこむぎくんは、どうしたものかと自分の口元をペロリとひと舐め。そしてもう一度飼い主さんの方へ視線を送り、「どうすればいいの？」と助けを求めるような表情を見せていたといいます。

そんな困惑するこむぎくんの様子には、「大丈夫よ。このドラマ見たら皆こうなるからｗ」とコメントが寄せられることに。きっと、家族のことを心配するこむぎくんの優しさは、相手の気持ちを自分のことのように涙してくれる、温かい家族たちから受け継がれたものなのでしょう。

ドラマを見て大泣きするお姉ちゃんをそばで見守るこむぎくんの光景は、「大型犬の背中は、安心して泣けちゃう場所」と温かい気持ちを届けてくれることに。ドラマを見て感涙するお姉ちゃんの姿には、「こんなに大泣きしてくれるなんて、製作者さんは嬉しいだろうなあ」「同じ熱量で泣いてる人いて嬉しい」といった共感も寄せられています。

TikTokアカウント『こむぎくん』では、そんな温かい家族たちに囲まれ日々を過ごすこむぎくんの様子が綴られていますよ。

こむぎくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「こむぎくん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。