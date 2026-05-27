俳優の原菜乃華が自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。

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投稿には、原が4月10日から6月8日まで六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで開催されている『チ。 ―地球の運動について―』とのタイアップイベントに訪れた様子が収められている。展示を熱心に眺める原の後ろ姿や、東京の夜景に重なる原作の名シーンなど、作品のファンとしてこだわり抜かれたショットも。

キャプションでは、名セリフや名場面をキュレーションした展示に合わせて「ヨレンタさんの台詞ぜんぶすき」と綴られ、作品愛が窺える。原は以前にも、2025年に日本科学未来館で開催されていた特別展「チ。 ―地球の運動について― 地球（いわ）が動く」にも参加している様子をInstagramにて投稿。ラファウのパネルとのツーショットなど、やはり作品への熱意を感じる写真が話題を呼んだ。

コメント欄は「後ろ姿のシルエットも素敵」「写真のセンスいい！」「『チ。』また見返したくなった」などの投稿で盛り上がりを見せている。

（文＝リアルサウンド映画部）