Hulu×ディズニープラスがタッグ！『君と世界が終わる日に』など独占人気タイトルを相互配信へ

HJホールディングス株式会社（Hulu）とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（ディズニープラス）は、パートナーシップの一環として、両社が独占配信している人気オリジナル作品を6ヶ月間、相互に配信する新たな取り組みを開始することがわかった。

動画配信サービス（SVOD）の勢力図に、新たな進展をもたらす試みが始まる

2023年7月にスタートし、大きな話題を呼んだ「Hulu | Disney+ セットプラン」の誕生以来、強固な協力関係を築いてきた両社。今回の施策は、そのパートナーシップをさらに発展させたものである。定額動画配信市場が成長を続ける中、視聴者がこれまで触れる機会のなかった傑作と出会うきっかけを広げ、より豊かなエンターテインメント体験を提供することが目的だ。単一のサービスにとどまらない、新たなコンテンツとの出会いの場が創出されることになる。

今回の画期的な取り組みにより、視聴者にはより幅広いコンテンツの選択肢が提供され、多様な視聴スタイルに寄り添う形が実現する。

対象作品

対象となるのは、両サービスを代表する珠玉の4作品。Huluからは、竹内涼真主演の人気ドラマ『君と世界が終わる日に』Season 1、そしてディーン・フジオカ主演の『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』Season 1がラインナップ。

『君と世界が終わる日に』（Season 1）

日本テレビ×Hulu共同製作、極限のサバイバルラブストーリー。

プロポーズ当日、トンネル滑落事故に遭い閉じ込められてしまった青年・間宮 響（竹内涼真）。命からがらトンネルを脱出すると、世界は一変していた。荒れ果てた街並み、おびただしい数の遺体、そして街をさまよう“生ける屍”たち---異常事態の中たったひとり取り残されてしまった響は、恋人の来美（中条あやみ）を必死に探すが、どこにも見当たらない。やがて響は、この街が警戒区域として封鎖されてしまったことに気が付く……しかしその中にも、わずかに生き残った人々が……彼らはこの絶望的状況を共に生き抜く仲間か？それとも---

『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』（Season 1）

日本テレビ×Hulu共同製作のSFミステリー。

最愛の妻を亡くした警察官僚・小比類巻祐一（ディーン・フジオカ）が、科学界を離れた天才科学者・最上友紀子（岸井ゆきの）とコンビを組み、元捜査一課の刑事・長谷部勉（ユースケ・サンタマリア）とともに最先端科学にまつわる事件を解明していく。二人はいわゆる科学捜査ではなく、事件の裏側に隠された科学そのものを捜査によって解き明かしていく。そしてこの話はもう一方小比類巻にとっての家族愛の物語--

監督を「海猿」「MOZU」シリーズの羽住英一郎が務めた。原作は中村啓の「SCIS 科学犯罪捜査班〜天才科学者・最上友紀子の挑戦〜」。

『フクロウと呼ばれた男』

ディスニープラスオリジナル、国家の裏側・タブーに切り込んだ社会派政治ドラマシリーズ。

あらゆるスキャンダルやセンセーショナルな事件を、時にもみ消し、時に明るみにさらして解決してきた黒幕／フィクサー、その名も“フクロウ”こと大神龍太郎。 演じるのは、世界的な評価を持つダンサー・舞踊家にして、俳優としても唯一無二の存在感を発揮する田中泯。 ダークヒーローさながら「道筋を正すため」と暗躍を繰り返す父親に反して、対極な生き方で「正義」を掲げる大神龍を、数々のヒット作に出演し、現在は海外でも精力的に活動する新田真剣佑が演じる。

『BULLET/BULLET』 （バレット/バレット）

世界が注目するアニメーション監督、朴 性厚。話題作を次々と手掛け、その圧倒的なアクションと作画で世界を熱狂させた鬼才が、10年の構想を経て放つ、初の完全オリジナルアニメーション。

盗み屋がうっかり盗んだ世界の「秘密」を巡り、炸裂するド派手なバトル、息をのむカーチェイス、次々と明かされる驚愕の真実。やがて、全貌を知った盗み屋たちは、自らの誇りをかけて世界を変える戦いに挑む――。

※配信内容・配信期間は変更となる可能性があります。

両社の強みを活かし、エンタメファンの期待に応える今回の試み。これまでは片方のサービスでしか観られなかった大作・話題作を、この機会にぜひ堪能してほしい。

（海外ドラマNAVI）

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