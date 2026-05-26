【ミステリーチャンネル 6月ラインナップ】『ダウントン・アビー』キャストは名探偵！？英国ミステリー新作3本が独占日本初放送

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの6月のラインナップをご紹介。今回は英国ミステリー特集で、新作3本が独占日本初放送！ そのうち2本には、『ダウントン・アビー』でおなじみのキャストが出演している。

特集：英国ミステリー最前線

『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』

6月14日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

2026年4月にBritBoxで配信となった、イタリアを舞台にした最新英国ミステリー『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』が独占日本初放送！

最愛の妻ソフィアを突然失った、ロンドン警視庁の主任警部ジョー・モトラムは長期休暇を取り、妻の両親が暮らすイタリアを訪れ、17歳の娘アンジェリカとの関係を建て直そうと考えていた。義父のジェナーロと義母のエレナは海辺の街で評判の飲食店を経営しており、彼らを温かく迎える。

現地の警察の仕事に関心がなかったジョーだが、義父の甥が殺人容疑で逮捕されたことから捜査に関わることに。そして、いつしか現地の警部補ララと同盟関係を築く。

そんな日々を送りつつ、料理の腕を磨いていくジョー。彼のイタリア料理に対する造詣が、事件の謎を解く助けとなっていく。義父と義母によるレッスンのおかげで、ジョーは料理の腕前だけでなく父親としても成長していく。

各エピソードで伝統的なイタリア料理が重要なテーマとなっており、殺人事件の謎を解く鍵となる。“食”がいかに人々を繋ぎ、コミュニティを形成し、癒やしを育む力を持っているかを描き出す。

『刑事ジョン・ルーサー』でジャスティン・リプリーを演じたウォーレン・ブラウンが主人公のジョー・モトラムを演じる。ジョーの義母で、機知に富み愛情深い一家の女主人エレナ役は、『ダウントン・アビー』の家政婦長エルシー・ヒューズ（カーソン）役でおなじみのフィリス・ローガン。原作・脚本は『テンペスト教授の犯罪分析ノート』や『ペイシェンスとビー ヨーク警察文書係の事件録』を手掛けたマット・ベイカーが担当している。

巧みな脚本、美しい景色、そして魅力的なレシピの数々を堪能できるコージーでありながら正統派の本格ミステリーだ。

夜のナポリ湾、舟で待機するマテオとニコは、合図を見て海の中からコカインの塊を回収するが、直後にニコがマテオを殺す。その夜、ロンドン警視庁の主任警部ジョーが、娘とともに義家族が住む島に到着。ジョーは妻を亡くし、娘との絆も失いかけていた。義父ジェナーロと義母エレナは島で人気の飲食店の経営者で、婿と孫が料理をせずそのスキルもないことを知り、ジェナーロは驚愕する。一方のエレナは、愛を込めた料理で二人を癒やしたいと考える。しかしジェナーロの甥ルカが殺人容疑で逮捕されると、その願いは打ち砕かれる。ルカの無実を証明しようとするジョーは地元の警部補ララと対立するが、やがて二人は手を組み事件を解明していく。

『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』

6月21日（日）16：00より一挙放送（全4話／字幕版）

2025年5月にChannel 5で放送され話題に！ 未解決の殺人事件に執着していた元刑事と謎めいた隣人との緊迫した心理戦を、英国の名優二人が演技で魅せるスリリングなミステリー『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』が登場。

刑事のヒュー・ミラーは、殺人犯“リプトン・ストーカー”の逮捕が失敗に終わった記憶に苛まれながら、退職の日を迎える。妻に支えられ、ヒューは隣人とゴルフに興じるなど、前向きに引退生活に打ち込もうとするが、その頭は休まることなくリプトン・ストーカーの情報を漁り続けていた。

そんな中、仲良くしていた隣人が不審な状況で亡くなり、やがてパトリックというハンサムで親しげな男が引っ越してきた。パトリックは男たちとパブへ繰り出し、ヒューとも意気投合したかに見えた。ところが、パトリックが「Catch You Later」という言葉を口にした瞬間、戦慄が走る。それは、リプトン・ストーカーの決め台詞だったのだ。パトリックこそが、あの殺人犯なのか？

ヒューは再び執着の渦に飲み込まれていき、自分がずっと探していた「あの男」を見つけたと確信するが、周りの人々はパトリックを人当たりの良い魅力的な人物と見なし、かつての同僚や家族でさえもヒューの言葉を真剣に受け止めようとはしない。そして、隣人同士の間で命がけの心理戦が繰り広げられる…！

『マクドナルド＆ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』のドッズ巡査部長役でおなじみのジェイソン・ワトキンスが、逃亡した殺人犯の恐怖に今も苦しめられている神経質なヒュー役を、『グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』でジョーディ警部を演じたロブソン・グリーンが謎めいたパトリック役を演じている。

55歳で警察を早期退職したヒュー・ミラーは、3年前に“リプトン・ストーカー”と呼ばれる連続殺人犯を取り逃がした苦い記憶に悩まされている。退職した矢先、向かいに住む友人のフランクが自宅で亡くなり、売りに出された家へ修理店を営む怪しげなパトリックが引っ越してくる。彼は近隣住民に愛想を振りまき、瞬く間に心をつかんでしまう。フランクの死を不審がるヒューは、ある一言をきっかけにパトリックに疑念を抱き始めるのだが…。





『名探偵パズルレディ』

6月28日（日）16：00より一挙放送（全3話／字幕版）

アメリカの推理作家パーネル・ホールのベストセラー小説（日本では早川書房より出版）をもとに制作された、最新英国コージー・ミステリー『名探偵パズルレディ』！ 見る者を飽きさせない、魅力的で心温まるコージー・ミステリーだ。主演するのは、『ダウントン・アビー』の家政婦長ヒューズ役で知られるフィリス・ローガン。

イギリスの静かな町で奇妙な殺人事件が発生。遺体にはクロスワードパズルの手がかりが残されていた。捜査に行き詰まった地元警察は、“パズルレディ”として知られるクロスワードパズル作家コーラ・フェルトンに捜査の協力を依頼する。彼女ならクロスワードパズルの手がかりを読み解き、殺人事件を解決に導けるかもしれないと期待されていたが…。

コーラ・フェルトンは控えめな老婦人という外見とは裏腹に、ヘビースモーカーで皮肉屋、アルコール依存症寸前という破天荒な性格。さらに秘密があり、彼女はパズルの専門家でもなく、実際にはパズルの天才である姪シェリーの偽の表向きの顔だったのだ。専門知識がないにもかかわらず、アマチュア探偵ごっこに熱中せずにはいられないコーラは、地元警察を大いに困惑させるのだった。

コーラ役のフィリスに加え、パズルの天才である姪シェリーを、『ピストリウスの捜査〜南アフリカ初の連続殺人プロファイラー』でピストリウスを演じたシャーロット・ホープが演じる。

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送

6月はニュージーランド発の人気シリーズ『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』が11シーズンまとめて放送！ また、特集に合わせて『名探偵ポワロ』『アガサ・クリスティー ミス・マープル』といった英国ミステリーも多数放送となる。そのほかには、アメリカ版リメイクがそろそろ誕生するドイツミステリー『アインシュタイン 〜天才科学者の殺人捜査〜』のEpisode.0もラインナップに連なっているので、予習しておいては？

6月1日（月）24：00〜 『刑事アニタ〜ブラックサンド殺人事件』シーズン2【字】

6月2日（火）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン1【字】

6月3日（水）22：00〜 『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』シーズン1【字】

6月4日（木）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン2【字】

6月4日（木）20：00〜 『マダム・ホワイトのアンティーク事件簿』シーズン2【字】

6月5日（金）20：00〜 『ヨルガオ殺人事件』【字】

6月5日（金）24：00〜 『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン1【字】

6月6日（土）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン3【字】

6月6日（土）23：40〜 『名探偵ポワロ』シーズン4【二】

6月8日（月）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン4【字】

6月8日（月）16：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン3【字】

6月8日（月）22：00〜 『マドモアゼル・ホームズの捜査日記』シーズン2【字】

6月9日（火）16：00〜 『ヴィオラ シチリア島のミステリー』シーズン2【字】

6月10日（水）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン5【字】

6月10日（水）20：00〜 『刑事アナイス クイーンズタウン殺人事件録』【字】

6月10日（水）24：00〜 『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン2【字】

6月11日（木）22：00〜 『刑事フォイル』シーズン1【字】

6月12日（金）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン6【字】

6月13日（土）16：00〜 『名探偵ポワロ』シーズン5【二】

6月13日（土）24：30〜 『名探偵ポワロ』シーズン6【二】

6月14日（日）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン7【字】

6月14日（日）21：40〜 『エリス〜覚悟の警部』【字】

6月15日（月）20：00〜 『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン5【字】

6月15日（月）24：00〜 『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン3【字】

6月17日（水）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン8【字】

6月17日（水）22：00〜 『刑事フォイル』シーズン2【字】

6月18日（木）24：00〜 『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン4【字】

6月20日（土）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン9【字】

6月20日（土）20：20〜 『名探偵ポワロ』シーズン7【二】

6月20日（土）24：35〜 『名探偵ポワロ』シーズン8【二】

6月21日（日）19：40〜 『マクドナルド＆ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』シーズン4【字】

6月21日（日）25：20〜 『アインシュタイン 〜天才科学者の殺人捜査〜』Episode.0【字】

6月22日（月）16：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン4【字】

6月23日（火）6：30〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン1【二】

6月23日（火）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン10【字】

6月24日（水）22：00〜 『刑事フォイル』シーズン3【字】

6月24日（水）24：00〜 『ピストリウスの捜査〜南アフリカ初の連続殺人プロファイラー』【字】

6月25日（木）6：30〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン2【二】

6月26日（金）11：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン11【字】

6月26日（金）16：00〜 『パティシエ探偵ハンナ』【字】

6月26日（金）20：00〜 『埋もれる殺意』〜30年目の贖罪〜【字】

6月27日（土）6：30〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン3【二】

6月27日（土）16：00〜 『名探偵ポワロ』シーズン9【二】

6月27日（土）24：10〜 『名探偵ポワロ』シーズン10【二】

6月29日（月）6：30〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン4【二】

6月29日（月）11：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン1【字】

6月30日（火）16：00〜 『アインシュタイン 〜天才科学者の殺人捜査〜』Episode.0【字】

6月30日（火）22：00〜 『刑事フォイル』シーズン4【字】

（海外ドラマNAVI）

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